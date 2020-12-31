"Иронии судьбы, или С легким паром" - 45. Интересные факты о самом новогоднем фильме

31 декабря исполняется 45 лет со дня премьеры самого новогоднего фильма постсоветского пространства - "Ирония судьбы, или С легким паром". За почти полвека просмотр ленты в канун праздника стал традицией для нескольких поколений. И, даже зная наизусть почти все реплики героев, многие из нас продолжают переживать лирическую историю про Женю Лукашина.

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В честь юбилея легендарного фильма вспоминаем интересные факты и легенды о нем.

1. Картину хотели запретить за пропаганду пьянства

Foto: Kadrs no filmas

На этапе обсуждения сценария картину едва не зарубили за пропаганду пьянства. За Рязанова вступился председатель Гостелерадио Сергей Лапин. "Вы что, сами в баню не ходите и там не пьете?!" — спросил он у чиновников.

2. Перед съемкой сцены в бане артисты и в самом деле выпили

Foto: Kadrs no filmas

Перед съемкой сцены в бане Андрей Мягков, Александр Ширвиндт, Георгий Бурков и Александр Белявский успели отметить день рождения последнего. Был скандал и съемки перенесли на другой день — до полного отрезвления актеров.

3. Рязанов использовал последние новинки кинотехники

На съемках "Иронии судьбы" впервые применили специальную операторскую установку, которая позволяет снимать сцену тремя камерами одновременно. Это позволило добиться естественности, соответствия игры актеров эмоциональному рисунку сцены.

4. 3-я улица Строителей в Москве и правда была

Роль дома № 25 на 3-й улице Строителей в кино сыграл дом № 125 на московском проспекте Вернадского. На стене 16-этажки в 2003 году появилась мемориальная доска. На самом деле ни в Москве, ни в Питере 3-й улицы Строителей нет. Но в столице она раньше была — до 1958 года так называлась нынешняя улица Марии Ульяновой.

5. Снег в фильме — искусственный

Сцены в Питере снимали в бесснежном феврале 1975-го, а в Москве — в марте, когда сугробы подтаяли. Поэтому реквизиторам пришлось позаботиться об искусственном снеге.

6. Брыльске не нравился Мягков

Foto: Kadrs no filmas

Мягкову и Брыльске удалось удивительно тонко сыграть зарождающуюся любовь. Достичь такого результата удалось ценой неимоверных усилий. Прошло много лет, а Барбара Брыльска до сих пор вспоминает, что Мягков ей ужасно не нравился. Сцены объятий и поцелуев актриса играла через силу.

7. У Брыльски не сложились отношения с Талызиной

На роль Нади пробовались многие актрисы, в том числе и Валентина Талызина. В итоге она сыграла подругу Нади и стала "голосом" Барбары. Отношения актрис не сложились. Талызина как-то сказала: "Говорила за тебя я, пела Пугачева, а Госпремию дали тебе!"

8. Не без ляпов

Foto: Kadrs no filmas

Ни один фильм на свете не обходится без ляпов. В "Иронии судьбы", например, в самом начале в титрах допущена опечатка - в слове "исключительно" пропущена буква "л". А вместо выброшенного в окно снимка Юрия Яковлева (Ипполита) затем в сугробе лежит фотография Олега Басилашвили, который должен был сыграть эту роль, но не смог по нескольким обстоятельствам. Особенно наблюдательные зрители насчитали в ленте не меньше десятка ляпов, но, давайте откровенно, хуже от этого фильм не стал.

9. Аллу Пугачеву не указали в титрах

Романсы на стихи Пастернака, Цветаевой, Ахмадулиной, Евтушенко — несомненное украшение фильма. Но имен исполнителей — Аллы Пугачевой и Сергея Никитина — в титрах нет.

10. "Иронию судьбы" любят жители Тайваня

Этот фильм — настоящая энциклопедия жизненного уклада советских граждан 1970-х. Но ведь кино про любовь, так что нет ничего удивительного в том, что кино полюбили жители Тайваня, где его впервые показали в 1992 году.

11. Кто такой Катанян?

В начале фильма Женя и Галя в разговоре несколько раз упоминают Катаняна, который приглашал их к себе встречать Новый год. Василий Катанян — это человек, совместно с которым в 1950-е годы Рязанов снимал документальные фильмы. Эта фамилия упоминается также в других фильмах Рязанова — "Забытая мелодия для флейты", "Вокзал для двоих" и "Привет, дуралеи!".

12. В Болливуде есть своя "Ирония судьбы"

В 2015 году на экраны вышел фильм "Я люблю Новый год" (вторая версия - "Я люблю Нью-Йорк", оригинальное название на английском I Love NY), сюжет которого в точности повторяет события ленты (и пьесы) Эльдара Рязанова, только действие перенесено из Москвы и Санкт-Петербурга в Чикаго и Нью-Йорк, а главный герой работает не врачом, а финансистом. Ну и, разумеется, там звучит традиционная для болливудских фильмов музыка. В титрах нет ни единой отсылки к советской ленте и ее авторам, впрочем, и в суд по поводу плагиата создатели "Иронии судьбы" не обращались.