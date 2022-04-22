"Ищите женщину!" На экраны Латвии вышел билингвальный сериал о лихих 90-х по детективу классика

С 22 апреля на платформе LMT Viedtelevīzija начинают бесплатно выкладывать эпизоды нового латвийского 7-серийный детективного сериала "Уголовное дело для новичка" по роману Андриса Колбергса. В сериале, помимо балтийских актеров, задействованы известные артисты из Украины, России и Армении.

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С 22 апреля ленту можно бесплатно посмотреть на платформе LMT Viedtelevīzija - здесь. В октябре обещают показ на телеканале LNT.

Писатель Андрис Колбергс - классик детективного жанра в Латвии. Его книги переведены на 16 языков. Как сценарист он успешно работал на Рижской киностудии. Особенно плодотворным был его творческий союз с режиссёром Алоизом Бренчем. Всего по Колбергсу было снято около десяти фильмов, последний и самый известный - "Стражи Риги" (2007). Свою последнюю экранизацию писатель не увидел — он умер в ноябре прошлого года.

Создатели нового сериала и режиссер Армандс Звирбулис поставили перед собой амбициозную задачу перенять эстафету Рижской киностудии, которая всегда славилась своими детективами. И затея удалась.

Съемки стали возможны, благодаря пандемии: государство выделило деньги на поддержку культуры. В том числе — на производство сериалов. Национальный киноцентр поддержал два - "Эмилия" (про медиамагната и первую в республике миллионершу Эмилию Беньямин) и "Уголовное дело для новичка". На 7-серийную экранизацию самого известного романа Колбергса "Ищите женщину" выделили 480 тысяч евро при общем бюджете картины - 1 120 658 tdhj. Премьера первого состоялась в сентябре 2021 года. Премьера второго откладывалась из-за пандемии, потом он должен был выйти 24 февраля, но из-за начала войны мероприятие отложилось...

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Действие происходит в двух временных пластах. В застойном 68-м студентку Наталью вербуют в КГБ за неосторожное общение с иностранцами. И в лихом 95-м зарождение олигархата (логотип банка Baltika вполне узнаваем) и энергетической зависимости от России, разгул бандитов всех национальностей, коррупция в полиции, массовое негражданство ("мама полячка, отец белорус, семья из Латгалии — пишем "русский").

В центре сюжета - убийство женщины, которое поручают расследовать молодому оперативнику. Особенность сериала — около трети диалогов ведутся на русском языке с латышскими титрами. На все съемки ушло 76 дней. Основные действия криминального характера разворачиваются в узнаваемых улицах рижской Маскачки. Некоторые сцены снимались в предместье Киева Ворзеле — в санатории, построенном в стиле сталинского ампира — сегодня это место уничтожено войной.

Foto: Krimināllieta iesācējam

Роль главной героини на разных этапах ее жизни играют две артистки - бывшая актриса Национального театра Мадара Зведре и выпускница Валмиерского театрального курса Диана Криста Стафецка. Роль политически влиятельного деятеля досталась Марцису Маньяковсу. Также в картине снялись Ритвар Логин, Гиртс Круминьш, Юрий Дьяконов, Улдис Думпис, от Литвы - Валентин Новопольский, от Армении - Грант Тохатян, от Украины - Алексей Горбунов, от России — Юрий Цурило и Андрей Ильин.

Foto: Publicitātes foto

На счету украинского актера Алексея Горбунова, который сыграл одну из главных ролей в сериале, более 150 работ в кино.

Юрий Цурило — звезда фильмов Алексея Германа "Хрусталев, машину!" и "Трудно быть богом". Валентина Новопольского латвийская публика оценила по фильму Юриса Курсиетиса "Олег". Андрей Ильин начинал свой актерский путь в рижском Театре русской драмы...

"У нас была уникальная возможность использовать актеров высокого калибра", - рассказал режиссер Армандс Звирбулис. - Мы очень хотели, чтобы вся эта команда из разных стран смогла подняться на одну сцену во время премьеры, но сегодня это, увы, невозможно. По крайней мере, пока".

Репортаж со съемок сериала:

