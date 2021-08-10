Истерически смешно и безумно кроваво: как "Отряд самоубийц" стал лучшим комиксным блокбастером года

В прокате "Отряд самоубийц: Миссия навылет" — истерически веселый и безумно кровавый фильм про команду антигероев с Марго Робби, Идрисом Эльбой и Сильвестром Сталлоне в роли говорящей акулы.

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Как режиссеру "Стражей Галактики" Джеймсу Ганну удалось создать лучший комиксный блокбастер года, рассказывает "Лента.ру".

Нормальные герои снова закончились, а значит, пришло время американскому правительству обратиться к ненормальным — как в прямом, так и в переносном смысле. Для этой цели Аманда Уоллер (Виола Дэвис) вновь отправляется в тюрьму сверхстрогого режима для металюдей и набирает команду головорезов всех мастей. Возглавляет ее Бладспорт (Идрис Эльба), которого шантажируют посадкой дочери в тюрьму за кражу смарт-часов. Вторым негласным руководителем отряда становится накачанный патриот Миротворец (Джон Сина). Третьим — знакомый по первому "Отряду самоубийц" вояка Рик Флэг (Юэль Киннаман). Под их началом собираются Савант (Майкл Рукер), Крысолов 2 (Даниела Мелшиор), Человек-в-Горошек (Дэвид Дастмалчян), человек-акула (в оригинале за него говорит Сильвестр Сталлоне) и многие другие. Ах да, разумеется, не обошлось и без Харли Куинн (Марго Робби), которая по крайней мере на время решила избавиться от Джокера (Джаред Лето в фильме так и не появится).

Все вместе они высаживаются на берег неподалеку от латиноамериканской страны, где недавно случился переворот и теперь ведутся бесчеловечные эксперименты, угрожающие Америке и всему миру. Высадку переживут далеко не все члены команды, но ставки в этой игре больше, чем жизнь или смерть отдельных солдат. Каждому из них для надежности в основание черепа вшита миниатюрная бомба, так что отступать некуда. Задача выживших — захватить безумного ученого (Питер Капальди), который много лет экспериментирует с гигантской морской звездой в башне Йотунхейм.

Режиссер Джеймс Ганн — очередной солдат кровавого треша (начинал он на студии "Трома"), завербованный большими голливудскими студиями. Его "Стражи Галактики" подарили киновселенной Marvel массу фанатов, которых не слишком привлекают герои в трико. Зато их сердца пленили мыслящее дерево Грут и говорящий енот Ракета. Перед съемками третьих "Стражей" Ганна уволили из Marvel за застарелые эскапады в Twitter. Сейчас он снова в строю диснеевской махины, но в перерыве Джеймса успели нанять конкуренты из Warner Bros. — чтобы он спас уже их собственную киновселенную. Речь шла о реанимации так и не состоявшейся франшизы про банду антигероев — первый "Отряд самоубийц", снятый Дэвидом Эйром, в связи с новым фильмом стараются не вспоминать. Вплоть до того, что даже и оригинальное название Suicide Squad обзавелось определенным артиклем the.

Foto: Vida Press

Заступив на пост кризисного менеджера Ганн получил практически полную свободу — полушутя он говорил, что навязали ему только Харли Куинн. Вера продюсеров в нового постановщика была настолько велика, что ему даже разрешили не думать об уровне жестокости, чем Ганн не преминул воспользоваться на полную катушку.

Фильм стартует с экзистенциального кантри-шедевра Джонни Кэша Folsom Prison Blues. Поется он, напомним, от лица героя, который пристрелил человека просто, чтобы посмотреть, как тот умирает. Песня эта во многом задает тон всему происходящему в последующие два с лишним часа: первые черепа здесь живописно разлетаются уже минуте на пятой. В ближайшее время сетевые гики обязательно посчитают количество трупов, оставленных героями на пути к финалу, — исчисляются они сотнями, если не тысячами. С первых же кадров Ганн дает понять, что самовольно отменил всякие правила и логику коммерческих блокбастеров; погибнуть здесь может абсолютно каждый. Уже одно это обстоятельство вызывает приятное волнение — раньше так щедро в расход пускали разве что героев "Игры престолов".

Начав возведение собственной, конкурирующей с Marvel киновселенной, DC Comics переборщили с мрачностью. Исполнительный продюсер франшизы Зак Снайдер человек не то чтобы без чувства юмора, но оперные замашки в нем явно сильнее здоровой иронии. Именно из-за этого проваливались вышедшие из-под его руки Бэтмены и Супермены. И именно от этой интонации первым делом избавляется новый "Отряд самоубийц".