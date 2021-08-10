Истерически смешно и безумно кроваво: как "Отряд самоубийц" стал лучшим комиксным блокбастером года
Foto: Vida Press

В прокате "Отряд самоубийц: Миссия навылет" — истерически веселый и безумно кровавый фильм про команду антигероев с Марго Робби, Идрисом Эльбой и Сильвестром Сталлоне в роли говорящей акулы.

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Как режиссеру "Стражей Галактики" Джеймсу Ганну удалось создать лучший комиксный блокбастер года, рассказывает "Лента.ру".

Нормальные герои снова закончились, а значит, пришло время американскому правительству обратиться к ненормальным — как в прямом, так и в переносном смысле. Для этой цели Аманда Уоллер (Виола Дэвис) вновь отправляется в тюрьму сверхстрогого режима для металюдей и набирает команду головорезов всех мастей. Возглавляет ее Бладспорт (Идрис Эльба), которого шантажируют посадкой дочери в тюрьму за кражу смарт-часов. Вторым негласным руководителем отряда становится накачанный патриот Миротворец (Джон Сина). Третьим — знакомый по первому "Отряду самоубийц" вояка Рик Флэг (Юэль Киннаман). Под их началом собираются Савант (Майкл Рукер), Крысолов 2 (Даниела Мелшиор), Человек-в-Горошек (Дэвид Дастмалчян), человек-акула (в оригинале за него говорит Сильвестр Сталлоне) и многие другие. Ах да, разумеется, не обошлось и без Харли Куинн (Марго Робби), которая по крайней мере на время решила избавиться от Джокера (Джаред Лето в фильме так и не появится).

Все вместе они высаживаются на берег неподалеку от латиноамериканской страны, где недавно случился переворот и теперь ведутся бесчеловечные эксперименты, угрожающие Америке и всему миру. Высадку переживут далеко не все члены команды, но ставки в этой игре больше, чем жизнь или смерть отдельных солдат. Каждому из них для надежности в основание черепа вшита миниатюрная бомба, так что отступать некуда. Задача выживших — захватить безумного ученого (Питер Капальди), который много лет экспериментирует с гигантской морской звездой в башне Йотунхейм.

Режиссер Джеймс Ганн — очередной солдат кровавого треша (начинал он на студии "Трома"), завербованный большими голливудскими студиями. Его "Стражи Галактики" подарили киновселенной Marvel массу фанатов, которых не слишком привлекают герои в трико. Зато их сердца пленили мыслящее дерево Грут и говорящий енот Ракета. Перед съемками третьих "Стражей" Ганна уволили из Marvel за застарелые эскапады в Twitter. Сейчас он снова в строю диснеевской махины, но в перерыве Джеймса успели нанять конкуренты из Warner Bros. — чтобы он спас уже их собственную киновселенную. Речь шла о реанимации так и не состоявшейся франшизы про банду антигероев — первый "Отряд самоубийц", снятый Дэвидом Эйром, в связи с новым фильмом стараются не вспоминать. Вплоть до того, что даже и оригинальное название Suicide Squad обзавелось определенным артиклем the.

Истерически смешно и безумно кроваво: как "Отряд самоубийц" стал лучшим комиксным блокбастером года
Foto: Vida Press

Заступив на пост кризисного менеджера Ганн получил практически полную свободу — полушутя он говорил, что навязали ему только Харли Куинн. Вера продюсеров в нового постановщика была настолько велика, что ему даже разрешили не думать об уровне жестокости, чем Ганн не преминул воспользоваться на полную катушку.

Фильм стартует с экзистенциального кантри-шедевра Джонни Кэша Folsom Prison Blues. Поется он, напомним, от лица героя, который пристрелил человека просто, чтобы посмотреть, как тот умирает. Песня эта во многом задает тон всему происходящему в последующие два с лишним часа: первые черепа здесь живописно разлетаются уже минуте на пятой. В ближайшее время сетевые гики обязательно посчитают количество трупов, оставленных героями на пути к финалу, — исчисляются они сотнями, если не тысячами. С первых же кадров Ганн дает понять, что самовольно отменил всякие правила и логику коммерческих блокбастеров; погибнуть здесь может абсолютно каждый. Уже одно это обстоятельство вызывает приятное волнение — раньше так щедро в расход пускали разве что героев "Игры престолов".

Начав возведение собственной, конкурирующей с Marvel киновселенной, DC Comics переборщили с мрачностью. Исполнительный продюсер франшизы Зак Снайдер человек не то чтобы без чувства юмора, но оперные замашки в нем явно сильнее здоровой иронии. Именно из-за этого проваливались вышедшие из-под его руки Бэтмены и Супермены. И именно от этой интонации первым делом избавляется новый "Отряд самоубийц".

Это очень, почти истерически смешное кино, причем чернота здешнего юмора порой заставляет вспомнить едва ли не "Живую мертвечину" Питера Джексона

Уже в "Стражах" Ганн показал, что отлично умеет работать с ансамблем персонажей. В "Отряде" эта способность получает развитие: фильм фактически децентрализован, время от времени команда разделяется, и за каждым из действующих лиц наблюдать по-своему интересно.

Ганн не стал повторяться и упирать на важные для тех же "Стражей Галактики" семейные ценности. Мотив дисфункциональной семьи тут тоже есть, но дан гротескно и впроброс: один герой представляет на месте врагов маму, а девушка-крысолов награждена флешбэками про папу-наркомана в исполнении Тайки Вайтити. Двигателем сюжета же выступает не готическая драма (как у Бэтмена-Аффлека), а идеальное режиссерское чувство ритма. Ганн постоянно выбивает у зрителя из-под ног почву, акула-Сталлоне норовит кого-то сожрать, Харли Куинн и вовсе превращается почти что в Дон Кихота.

Проще говоря, механизм пресловутого "вау-эффекта" здесь смазан смехом и кровью так тщательно, что "Отряд" действительно жалко портить даже незначительными спойлерами. Даже когда ближе к финалу героев и зрителей ждет духоподъемная патриотическая коллизия, Ганн ловко уравновешивает ее шизофреническим галлюцинозом. От подобных эмоциональных качелей на лице гарантированно воцаряется блаженная и чуть глуповатая улыбка — совсем как у Харли Куинн, которая после "Отряда" с полным правом может считаться расписным локомотивом этой киновселенной. И слава богу — бульдожьи рожи Бэтмена и Супермена, кажется, уже осточертели даже им самим.

Фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (The Suicide Squad) вышел в прокат в Латвии 6 августа.

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Lenta.ru

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Marvel Сильвестр Сталлоне Стражи Галактики
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