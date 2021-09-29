Иван Денисович меняет профессию. В России сняли фильм по легендарной повести Солженицына. Почему его нужно смотреть?

Глеб Панфилов — заслуженный режиссер-классик российского кино — за прозу Солженицына уже брался в сериале "В круге первом", сценарий которого писатель написал собственноручно. На экранизацию "Одного дня" режиссера благословила уже вдова Солженицына, при этом давшая ему разрешение на значительные изменения в сюжете. Так Шухов, в частности, из крестьянина превратился в инженера, обрел героическую военную предысторию и благородную внешность Филиппа Янковского. И если центром повести был не человек, а чудовищная лагерная механика, то в фильме главной болевой точкой становится все-таки судьба, пусть и изложенная пунктиром.

Если представить, какой могла бы быть эта картина, реши Панфилов строго придерживаться текста, то представляется что-то в духе реалити-шоу — бесстрастного наблюдения отстраненных статичных камер за людьми, оказавшимися на грани выживания. Такой фильм наверняка производил бы сногсшибательный эффект и был бы обречен на проблемы с прокатом. Панфилов, впрочем, не идет на компромиссы с собой — он режиссер "большого стиля", которым по-прежнему владеет вполне мастерски.

Foto: Kadrs no filmas

Фильм начинается видовым кадром, в котором лагерь предстает сказочной деревней, затерянной в пушистом снегу. Закадровый голос Леонида Ярмольника, читающего "от автора", сообщает, что примерно так красиво это поселение и выглядит для человека, летящего из одного хорошего места в другое. На этом контрасте, заложенном в увертюре, и держится напряжение в фильме. Панфилов чередует сцены издевательств лагерного начальства, грязи и безнадеги со сценами, в которых зэков будто бы охраняют и направляют высшие силы. Разговоры о вере здесь ведутся напрямую, слово "бог" звучит неоднократно и явно не является пустым звуком ни для героев, ни для автора. Сказовый тон парадоксальным образом не только снижает градус ужаса, но и подчеркивает нереальность, бесчеловечность происходящих на экране событий, основанных на задокументированной реальности.

Главным же препятствием, как ни парадоксально, становится собственно исходный текст — вернее избыточно литературный солженицынский стиль. "Один день Ивана Денисовича" — важнейшая веха в советской литературе, но после нее были еще "Колымские рассказы", в которых Варлам Шаламов убедительно показал, что лагерный быт можно изображать совсем по-другому, не приукрашивая даже на уровне подбора слов. Сложность конструкции, которую выстроил в своем фильме Панфилов, говорит о его мастерстве, но сильно размывает цельность окончательного произведения. "Иван Денисович" почти распадается на отдельные эпизоды — "военный", "утренний", "заводской", "вечерний" — каждый из которых пытается оттянуть внимание от других. "Почти" — потому что все они все же настраиваются по камертону, которым выступает герой Янковского, сыгравшего здесь, если не лучшую, то безусловно знаковую роль в карьере. Малейшие изменения в его мимике и пластике почти всегда чрезвычайно точны и безупречно работают на режиссерский замысел. Вторая причина пойти в кино — Инна Чурикова, которая за полторы минуты в кадре напоминает лишний раз, что она величайшая русская актриса.

Что же касается самого фильма, то при всех его несовершенствах, при всех сглаженных углах, нельзя отрицать, что это едва ли не первый пример веского киноразговора о лагерях. Как и исходный рассказ, "Иван Денисович" прокладывает дорогу, показывает, что говорить на эту тему можно — причем говорить на вполне широкую аудиторию. Может быть, благодаря началу этого разговора достойную экранизацию получат и "Колымские рассказы".