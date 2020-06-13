Изменены правила выбора номинантов на "Оскар"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии "Оскар" (2021), правила выбора номинантов в категории "Лучший фильм" будут изменены. Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии.

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Согласно новым правилам, их число будет фиксированным: ровно десять. До внесенных изменений количество фильмов могло быть значительно меньше.

Основной целью данного решения является повышение уровня репрезентативности на конкурсе. В последнее время организаторы кинопремии часто подвергаются критике за недостаточное внимание к работам чернокожих и азиатских авторов. Для решения этой проблемы все работники Киноакадемии США будут на ежегодной основе проходить курсы по борьбе с неосознанной предвзятостью в суждениях.

Ранее Американская киноакадемия задумалась о переносе 93-й церемонии вручения премии "Оскар" из-за пандемии коронавируса. В настоящий момент вручение "Оскаров" запланировано на 28 февраля 2021 года.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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"Оскар"
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