2022-й год ознаменовал возвращение голливудских блокбастеров на большие экраны: нам показали новую экранизацию "Дюны" и триквел "Человека-Паука", который стал настоящим зрительским хитом, собрав в международном прокате почти два миллиарда долларов — колоссальную сумму по посткоронавирусным меркам.

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Сейчас зрители уже массово атакуют кинотеатры, а грядущие премьеры вновь вызывают былой ажиотаж — по такому случаю грех не собрать традиционную подборку самых интересных картин 2023-го года.

Вонка





Кинокомпания Warner Bros. продолжила тенденцию Disney к ремейкам всенародно любимых сказок — на очереди оказалась история про зловредного владельца шоколадной фабрики Вилли Вонку, героя одноименной повести Роальда Даля. Сюжет картины будет сфокусирован на молодости главного героя, его самокопаниях и приключениях, произошедших задолго до розыгрыша золотых билетов на фабрику сладостей. Роль Вонки исполнит самый популярный актер 2020-х годов Тимоти Шаламе, известный преимущественно по ЛГБТ-драме "Зови меня своим именем". В режиссерском кресле — постановщик "Паддингтона" Пол Кинг. В фильме также появятся оскароносная Оливия Колман, Салли Хокинс и звезда ситкома "Мистер Бин" Роуэн Аткинсон.

Миссия невыполнима 7





Новая часть "Миссия невыполнима" попала в список фильмов, производство которых серьезно затянулось из-за коронавирусных ограничений. Однако стараниями главной звезды блокбастера Тома Круза седьмая картина о похождениях супершпиона Итана Ханта все-таки появится на экранах. Более того — уже сейчас активно идет работа над созданием следующей части франшизы. По всей видимости, Круз не собирается останавливаться на достигнутом. В новой "Миссии" нас ожидают еще более сумасшедшие трюки с его участием, остается лишь надеяться на то, что сюжет тоже не подкачает. Помимо основного актерского состава в седьмой части также сыграет британская актриса Хэйли Этвелл, знакомая многим по марвеловскому сериалу "Агент Картер".

Оппенгеймер





Детали нового фильма гениального Кристофера Нолана ("Интерстеллар", "Дюнкерк"), как и всегда, держатся в строжайшем секрете. Известно лишь, что "Оппенгеймер" станет байопиком изобретателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера, историей как никогда актуальной для сегодняшних жизненных реалий. Традиционно Нолан собрал выдающийся каст, в который вошли Киллиан Мерфи ("Острые козырьки"), Роберт Дауни-младший ("Шерлок Холмс", "Железный человек"), Флоренс Пью ("Солнцестояние"), Эмили Блант ("Тихое место"), Мэтт Дэймон, а также Рами Малек ("Богемская рапсодия") и Джош Хартнетт ("Перл-Харбор"), который сейчас активно возвращается в эшелон Голливуда после многолетнего затишья.

Индиана Джонс 5





Несмотря на то, что пятая часть "Индианы Джонса" станет первым фильмом во франшизе, режиссером которой станет не Стивен Спилберг, у фанатов бесстрашного искателя приключений есть сразу несколько поводов ждать грядущий проект. Во-первых, это, конечно, 80-летний Харрисон Форд, который возвращается к роли, подарившей ему всенародную любовь и сумасшедшую популярность. Во-вторых, на замену Спилбергу пришел Джеймс Мэнголд, постановщик "Логана" и "Форда против Феррари". Оба в свое время претендовали на соискание премии "Оскар". Не исключено, что пятая часть "Индианы Джонса" станет лебединой песней для Харрисона Форда, как в свое время "Логан" для исполнителя роли Росомахи Хью Джекмана.

Человек-муравей и Оса: Квантомания





Новая лента о приключениях Скотта Лэнга (Пол Радд) и его друзей станет триквелом "Человека-муравья" и первым фильмом Пятой фазы киновселенной Marvel. Большая часть сюжета остается в тайне, однако есть основания предполагать, что сюжет развернется сразу после "Мстителей: Финал". Главный герой и его возлюбленная Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли) отправятся в путешествие по Квантовому миру. По ходу развития событий к ним присоединятся родители Хоуп Хэнк и Джанет в исполнении Майкла Дугласа и Мишель Пфайффер. Постановщиком "Квантомании", как и первых двух частей "Человека-муравья", станет Пейтон Рид.

Отдельный фан от Marvel - трейлер "муравьиного" размера, уже оцененный поклонниками вселенной за креативность и чувство юмора.

Флеш





Еще один супергеройский экшен, ставший жертвой производственного ада. Премьера "Флеша" неоднократно переносилась сразу по нескольким причинам: из-за смены режиссера, вынужденных досъемок и пугающего поведения исполнителя главной роли Эзры Миллера, репутация которого в последний год ушла в абсолютный минус. Продюсеры "Флеша" даже задумались о том, чтобы заменить актера, однако бюджет фильма и без того оказался слишком большим. В итоге Миллер ушел на реабилитацию, принеся публичные извинения перед всеми, кто пострадал от его агрессивных действий. Напомним, что режиссером "Флеша" стал Андрес Мускетти, известный, в частности, по дилогии "Оно".

Джон Уик: Глава 4





Четвертой части "Джона Уика" быть. Ожидается, что действие картины будет происходить сразу же после событий "Парабеллума", где главный герой вынужденно скрывается от наемных убийц со всего мира, ведь за его голову объявили щедрое вознаграждение. Режиссером нового "Джона Уика" вновь станет Чад Сталехски, а Киану Ривз, Лоуренс Фишборн ("Матрица") и Иэн МакШейн ("Пираты Карибского моря") вернутся к своим ролям. Четвертая часть "Джона Уика" обещает быть еще более захватывающим фильмом, с еще более проработанными трюками и поединками. Хотя, признаемся честно, вряд ли что-то еще сможет победить драку в зеркальном лабиринте.

Дюна: Часть 2





Новая экранизация монументального романа Фрэнка Герберта поделила зрителей на два лагеря: кто-то был искренне впечатлен медитативным эпосом Дени Вильнева ("Прибытие"), другие, мягко говоря, остались разочарованными почти полным отсутствием экшена в кадре. Во второй части нам обещают некоторую динамику, а также просвет во взаимоотношениях Пола (Тимоти Шаламе) и Чани (Зендея), героиня последней получит значимую часть экранного времени. Кроме того, на этапе производства к сиквелу примкнули такие актеры, как Флоренс Пью, которой досталась роль Ирулан Коррино, а также Кристофер Уокен в образе Шаддама IV. Остается лишь надеяться, что появление гигантских червей будет масштабнее, а сама "Дюна", наконец, подтвердит звание главного блокбастера года.

Русалочка





Лайв-экшен адаптация диснеевской "Русалочки" успела наделать немало шума еще до непосредственного выхода на большой экран. Виной всему — исполнительница главной роли, афроамериканка Холли Бейли, чья внешность не совсем соответствует каноническому представлению о Русалочке. Возможно, некоторые зрители забыли о том, что оригинальная сказка Ганса Христиана Андерсона уже давно успела стать межнациональной — а значит, воплотить образ подводной принцессы по силам актрисе с любым цветом кожи. Кроме того, образ Ариэль на протяжении веков давно успел стать архетипичным и, при желании, доступным для каждой женщины. Новая "Русалочка" обещает быть мюзиклом, и, к счастью, певческие способности Бейли уже на этапе тизера отсекли основную волну хейтеров — девушка действительно отлично поет. А для Ариэль это самое главное.

Барби





Foto: Kadrs no filmas

Вслед за "Русалочкой" нас ждет картина о жизни еще одной детской иконы — безукоризненно прекрасной куклы Барби (Марго Робби), которая долгое время была олицетворением стандарта женской красоты. В ленте Греты Гервиг ("Маленькие женщины") образ Барби будет существенно переосмыслен — в соответствии с духом времени и существенно изменившимися представлениями о роли женщины в современном мире. Компанию Робби составит канадский плейбой Райан Гослинг в роли куклы Кена, в ленте также появятся Эмма Маккей ("Половое воспитание") и американский комик Уилл Феррелл. Соавтором сценария "Барби" выступил мастер человеческой драматургии Ноа Баумбак ("Брачная история").