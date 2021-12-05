Известный финский режиссер снимет сериал о пароме "Эстония"
Foto: DELFI.ee

Финский режиссер Юусо Сюрья планирует запустить сериал о "печальной и знаменитой" аварии парома "Эстония", пишет Rus.Postimees.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сюрья назвал сериал о пароме "Эстония" своей новой работой в интервью с журналистами подкастов Юсси Хейкеля и Арто Коскело.

Юусо Сюрья за четверть века снял более 400 рекламных роликов и музыкальных клипов. В его портфолио также - участие в создании детективного сериала Netflix, нордического нуара Bordertown ("Сорйонен"), сейчас он работает над длинным документальным фильмом о финском хоккеисте Джере Каралахти и детективом Bordertown: The Mural Murders.

Отвечая на вопрос Postimees, Сюрья сказал, что время начала съемок уже дважды менялось, но теперь ожидается, что они начнутся в мае следующего года.

По данным Postimees, ведущим продюсером сериала об "Эстонии" является Матти Халонен. Сюрья еще не был готов ответить, предусматривает ли сотрудничество с эстонской киноиндустрией.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле