Известный финский режиссер снимет сериал о пароме "Эстония"

Финский режиссер Юусо Сюрья планирует запустить сериал о "печальной и знаменитой" аварии парома "Эстония", пишет Rus.Postimees.

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Сюрья назвал сериал о пароме "Эстония" своей новой работой в интервью с журналистами подкастов Юсси Хейкеля и Арто Коскело.

Юусо Сюрья за четверть века снял более 400 рекламных роликов и музыкальных клипов. В его портфолио также - участие в создании детективного сериала Netflix, нордического нуара Bordertown ("Сорйонен"), сейчас он работает над длинным документальным фильмом о финском хоккеисте Джере Каралахти и детективом Bordertown: The Mural Murders.

Отвечая на вопрос Postimees, Сюрья сказал, что время начала съемок уже дважды менялось, но теперь ожидается, что они начнутся в мае следующего года.

По данным Postimees, ведущим продюсером сериала об "Эстонии" является Матти Халонен. Сюрья еще не был готов ответить, предусматривает ли сотрудничество с эстонской киноиндустрией.