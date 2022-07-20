Известный иранский кинорежиссер Джафар Панахи отправлен в тюрьму на шесть лет

Джафар Панахи, один из самых ярких мастеров иранского кинематографа, лауреат "Золотого Льва" в Венеции и "Серебряного медведя" в Берлине, арестован в Тегеране и вынужден будет провести шесть лет в тюрьме по вынесенному ему еще в 2010 году приговору за антиправительственную деятельность.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Панахи был задержан 11 июля в здании государственной прокуратуры, куда он пришел с адвокатами, чтобы выяснить судьбу задержанных тремя днями ранее своих коллег и товарищей - режиссеров Мохаммеда Расулофа и Мостафы Алеахмада.

В 2010 году Расулоф и Панахи были арестованы за "антиправительственную пропаганду": они пытались снять документальный фильм о протестах во время выборов президента Махмуда Ахмадинеджада в 2009 году.

Оба были приговорены к шести годам тюремного заключения. Расулоф отсидел год, а для Панахи после вмешательства Иранско-французского культурного центра в Париже и выплаты 200 тыс долларов залога тюремное заключение было заменено на домашний арест и полный запрет на съемки кинофильмов, написание сценариев, интервью и выезд за пределы страны.

8 июля Расулоф и Алеахмад были вновь арестованы за опубликованный ими в соцсетях пост против подавления гражданских протестов в стране. Когда Панахи пришел в центр задержания Эвин для выяснения судьбы своих товарищей, он был тоже задержан.

"В 2010 году Панахи был приговорен к шести годам тюремного заключения, - сообщил во вторник журналистам представитель министерства юстиции Ирана. - И потому и будет содержаться в тюрьме Эвин для отбытия наказания".

Режиссер-лауреат, режиссер-диссидент

61-летний Панахи - один из виднейших представителей так называемой новой волны иранского кинематографа, характеризующейся уникальным и на первый взгляд парадоксальным сочетанием граничащего с документализмом скрупулезного отражения повседневной реальности жизни простых людей и поэтического, полного аллегорий видения.

Несколько лет Панахи работал ассистентом у классика иранского кино Аббаса Киаростами, который и стал автором сценария для его полнометражного режиссерского дебюта "Белый шар", удостоенного "Золотой камеры" на Каннском кинофестивале 1995 года.

За дебютом последовала череда высших наград престижных международных фестивалей: "Золотой леопард" в Локарно за фильм "Зеркало" (1997), "Золотой Лев" в Венеции за фильм "Круг" (2000) и "Серебряный Медведь" в Берлине за фильм "Офсайд" (2006).

Домашний арест и запрет на работу в кино не сломили режиссера, и в 2010 году в домашних условиях он с помощью своего знакомого кинематографиста снял на iPhone документальный фильм о своей работе над будущим сценарием.

Отснятая и смонтированная таким образом картина под ироничным названием "Это не фильм" была помещена на флешку, спрятана внутрь торта и тайно вывезена из страны. Она была показана на Каннском кинофестивале 2011 года, номинирована на "Оскар" как лучший документальный фильм и получила высшую оценку прессы.

"Простейшими средствами и самым примитивным методом съемки "Это не фильм" превращается в важнейшей политическое заявление и картину жизни "врага государства" в современном Иране", - писала о фильме одна из газет.

15 июля "Международная коалиция в защиту кинематографистов в опасности" опубликовала открытое письмо против волны арестов деятелей кино в Иране.

Каннский кинофестиваль в своем заявление решительно осудил эти аресты, назвав их волной репрессий против иранских кинематографистов, и потребовал немедленного освобождения Мохаммеда Расулофа, Мостафы Алеахмеда и Джафара Панахи.