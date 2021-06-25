К 40-летнему юбилею: Как "Лимузин цвета белой ночи" стал самым любимым фильмом в Латвии

"Лимузин цвета белой ночи" вошел в наше культурное пространство как рассказ писательницы Мары Свире, впервые опубликованный в журнале "Karogs" в 1977 году. Уже тогда эта история привлекла внимание директора Рижской киностудии Генриха Лепешко, который посоветовал прочитать ее Янису Стрейчсу. Сюжет понравился режиссеру, но договориться с писателем о создании сценария тогда не удалось — каждый перетягивал одеяло на себя, и в результате Стрейчс обратился к другим проектам. Только в следующем году сценарий написала сама писательница.

Несмотря на то, что изначально режиссером фильма должен был стать Петр Крылов, который хотел сделать фильм более сатирическим, вовлекая в сюжет сверхъестественные силы, картину из-за задержек в съемках отдали Янису Стрейчу. К тому моменту, режиссер уже успел эмоционально привязаться к сюжету и персонажам картины.

Плакат фильма "Лимузин цвета белой ночи". Художник Эдгар Озолиньш. 1980. Собрание Рижского музея кино Латвийской академии культуры.

Такое решение вызвало возмущение коллег Стрейча, но работа над фильмом продолжилась, однако возникли проблемы с утверждением фильма в "Госкино" в Москве. К слову, сценарий фильма к тому моменту уже претерпел изменения и Стрейч внес свои правки в текст Мары Свире. "Перевели сценарий и отправили в Москву, а там — конец всем надеждам! Сценарий не приняли, потому что события аморальны — учитель физкультуры соблазняет молодую девушку, остальные персонажи словно змеиное гнездо и только бабушка положительная", — вспоминал режиссер в разговоре с Дайрой Аболиней.

Чтобы фильм приняли, Стрейч согласился удовлетворить требования московских кураторов, смягчив не только острую сатиру на человеческую жадность и эгоизм, но и сексуальные мотивы. В результате герои стали более человечными, а отношения между ними более спокойными и приземленными.

Foto: Guntis Grunte. No filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā". LKA Rīgas Kino muzeja krājums

"В фильме не должно быть негодяев! Все эти люди хорошие на своем месте, единственный камень преткновения — это наследство, вопрос о котором всколыхнул прошлые обиды, но чистый и целеустремленный поток наших дней быстро все смывает", — писал режиссер в письме главному редактору в Москве о своем обязательстве внести изменения. Из Москвы Стрейчс вернулся с уже утвержденным сценарием.

Несмотря на то, что действие фильма разворачивается на Лиго, съемки удалось начать лишь в августе. Стрейчс очень переживал: "Янов день — это что-то уникальное, все цветет... Я был шокирован, когда выяснилось, что нужно снимать в конце лета. Видимо, это было связано с темпами производства. Я уже не помню, почему все было так спланировано. Мы мучительно искали и собирали васильки, плели венки, это создавало общее настроение. Если бы мы снимали слишком много лугов, все бы поняли, что дело происходит не в июне".

Большинство популярных цитат в фильме были взяты из оригинального рассказа Мары Свире, однако несколько знаковых сцен и текстов были результатом импровизации. Кроме того, эпизод с похоронами Мирты в финале фильма при монтаже был сильно сокращен.

Янис Стрейчс говорит, что ему нравится снимать много материала для финальных сцен во всех своих фильмах, но отказаться них — большое искусство. "Мне самому безумно жаль, ведь эпизоды сами по себе получились остроумными и хорошими, но если не отказаться от лишнего, то фильм был бы, как я люблю говорить, змеей на ножках".

Эскиз костюма Мирты (Лилита Берзиня). Художник Наталия Шапорина. 1980. Собрание Рижского музея кино Латвийской академии культуры.

Несомненно, одним из секретов успеха фильма является великолепный актерский состав, в центре которого — последняя роль в жизни актрисы Лилиты Берзини. Актриса была готова пожертвовать образом примадонны и стать простой деревенской женщиной. Она возражала режиссеру лишь в заключительной сцене, где Мирта идет по осеннему, покрытому туманом картофельному полю — актриса не хотела оставаться такой в памяти людей, ведь это был ее последний кадр в кино.

Такое прощание Мирты со зрителем было предусмотрено сценарием, но Стрейчс понял, что уважаемая актриса заслуживает лучшего финала. "Мне было ее жалко, мне было стыдно за свой эгоизм, и я решил — нет, последний кадр будет другим. И появилось то, что зритель увидел на экране — она в белом платке вместе с Янисом, а я и есть ее Янис. Она остается одна, улыбается в своем белом платочке", — рассказывает режиссер в книге "Магический реализм Яниса Стрейча".

Еще один секрет бессмертия фильма - это, безусловно, музыка Раймонда Паулса. Кроме того, в фильм удалось включить песню "Vālodzīte". Режиссер очень хотел, чтобы фильм был в чем-то похож на эту песню. Поэт Петерис Юрциньш был не только автором текста песни, но и музыки. Это был его музыкальный дебют, и "Vālodzīte" так и осталась единственной известной песней, которую он написал.

Вышедший на экраны кинотеатров "Лимузин цвета белой ночи" быстро завоевал признание латвийской публики и получил отличные отзывы критиков. "Один из моих знакомых киноведов, сталкиваясь с хорошо продуманным произведением, старался воздержаться от лишних слов и говорил как можно лаконичнее: шедевр. Это можно сказать и сейчас", — писал Армин Леиньш о фильме в газете "Советская молодежь". В 1981 году "Лимузин" победил на церемонии вручения национальной кинопремии Lielais Kristaps.

Foto: No Jāņa Streiča personiskā arhīva

Однако, как известно, не всегда шедевры заслуживают безраздельной любви народа. "Лимузин цвета белой ночи" — один из немногих хороших примеров. Сегодня Янис Стрейчс, когда его спрашивают о бессмертном успехе картины, уклоняется от короткого и конкретного ответа: "Я сам все еще задаю себе этот вопрос. Во-первых, это добрый взгляд на самих себя. Эта история полна самоиронии, а ведь она — признак сильных людей. Только сильные могут смеяться над собой. И народ, конечно, хочет быть сильным духом. Секрет фильма, наверное, в том, что я согласен со зрителем и позволяю ему быть умнее героев".

Стрейчс также подчеркивает значение сильного и слаженного актерского состава: "Во всех своих фильмах я слежу за тем, чтобы сформировалась семья с похожими типажами, соответствующими социальному слою образов. Актерский состав "Лимузина" действительно был потрясающим. Большим открытием были тогда молодой Гундарс Аболиньш, и Ласминя — Диана Занде. И конечно, Лилита Берзиня. Фильм по сути был данью уважения, мой подарок актрисе".

Foto: Guntis Grunte. No filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā". LKA Rīgas Kino muzeja krājums

Режиссер критично относится к нынешней ситуации в кино и считает, что если бы фильм на патриотическую тематику к какому-нибудь юбилею снимали сейчас, то "Лимузин" бы не профинансировало государство. "На самом деле это очень патриотический фильм. Его смотрят уже 40 лет", — говорил Стрейчс в разговоре с DELFI.

Зрители уже высказали свое мнение, признав фильм лучшим за всю историю. Но является ли "Лимузин цвета белой ночи" любимым фильмом Яниса Стрейча из его обширной фильмографии? "Знаете, как говорится какой палец ни укуси, все больно. Что я могу сказать? "Лимузин цвета белой ночи", "Театр" и "Дитя человеческое" — это три моих вершины. Но "Лимузин" больше не моя картина, это картина народа".

Любовь зрителей к фильму режиссер очень ценит: "Я знаю, что на многих праздниках люди разыгрывают фильм, делят роли, заучивают текст. Была передача по телевидению, где семьям надо было отвечать на вопросы. И на вопрос о том, какое произведение Рудольфа Блауманиса каждый год показывают на Лиго, семья ответила: "Лимузин цвета белой ночи". Быть Блауманисом — более высокой награды я уже не получу".

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