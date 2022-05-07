К Дню матери: семь выдающихся фильмов о материнстве

Материнство бывает разным - от трогательных историй до настоящих хорроров.

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Накануне Дня матери Наталья Серебрякова вспоминает выдающиеся фильмы о материнстве.

"Незнакомая дочь" (2021)





Основанный на романе Элены Ферранте, фильм "Незнакомая дочь" рассказывает историю Леды Карузо, профессора средних лет, отправившейся в отпуск на морской курорт в одиночестве. Когда она встречает на пляже молодую маму с маленькой дочерью, то вспоминает свое прошлое и сталкивается со своим неоднозначным отношением к материнству. Воспоминания давят и тревожат, отдых не задается.

Фильм получил три номинации на премию "Оскар", в том числе за лучшую женскую роль (Оливия Колман за роль Леды), лучшую женскую роль второго плана (Джесси Бакли в роли юной Леды) и лучший адаптированный сценарий (Мэгги Джилленхол, которая также является режиссером).

В своем режиссерском дебюте Джилленхолл затрагивает весьма щепетильный вопрос: все ли женщины готовы быть матерями? Найти ответы на поднятые в картине вопросы будет сложнее, чем просто согласиться с тем, что не каждая женщина обязана реализовать себя, как мать.

"Спенсер" (2021)





Пабло Ларраин, режиссер фильма "Джеки" (о вдове Кеннеди Джеки Онассис, ее сыграла Натали Портман), на этот раз захотел, чтобы его фильм о принцессе Диане был "не традиционным байопиком, а скорее похожей на басню трагедией". Он задумал снять три дня из жизни принцессы Уэльской, когда она приезжает в 1991 году в Сандрингемский дворец, чтобы встретить Рождество в кругу королевской семьи. Именно эти три дня стали роковыми для брака Дианы и Чарльза. Ее сводила с ума любовница принца, и это дало серьезную трещину как в отношениях пары, так и в психологическом состоянии Дианы, урожденной Спенсер.

Если вы любите мемуары или биографии, этот импрессионистский рассказ об одной из самых известных матерей в мировой истории придется вам по вкусу. В фильме можно увидеть, как Диана в исполнении Кристен Стюарт относится к своей судьбе заложницы королевской семьи, и что ее самым большим спасением являются ее сыновья.

"Маленькие женщины" (1994)





Семья Марч живет в городе Конкорд, штат Массачусетс. Время тяжелое, в США бушует Гражданская война. Рождество, когда их отец отсутствует на войне, сестры Марч запоминают как самое холодное и голодное. Однако Джо (Вайнона Райдер), Бет (Клэр Дэйнс), Эми (Кирстен Данст) и Мэг (Трини Альварадо) наряжают елку и дом (а также кошку), веселятся как могут и даже помогают семье немецких беженцев. По соседству живет юноша Лори (Кристиан Бейл), который быстро находит общий язык с Джо, мечтающей быть писательницей. Сначала они просто дружат, но спустя годы Лори влюбляется в Джо.

Культовый роман Луизы Мэй Олкотт, написанный ею в 1868 году, много раз был экранизирован (один раз – Джорджем Кьюкором в 1933 году), последняя - шестая экранная адаптация, срежиссированная Гретой Гервиг, вышла в январе 2020 года. Яркая роль в фильме 1994 года у Сьюзен Сарандон, сыгравшую мать семейства. Это очень сильная женщина, которая ждет мужа с фронта, справляется с холодом, голодом и бедностью и даже помогает более нуждающимся, а также учит этому дочерей. Интересно, что роман Олкотт автобиографичен, в нем есть запоминающаяся цитата на все времена: "Время не щадит красоту, но оно бессильно перед величием ума".

"Кэрри" (1976)





Кэрри (Сисси Спейсек) – девочка-подросток, которой живется несладко. В школе ее обижают сверстницы, дома же наседает правоверная католичка-мать. Изменить положение девушки может выпускной бал, на который она очень хочет пойти. Хотя мать и не в восторге от этой идеи, Кэрри все равно идет на выпускной в сопровождении одноклассника Томми. Но там над ней решают зло подшутить соперницы, когда Кэрри награждают как королеву бала. У девушки включается ее врожденная способность к телекинезу, и она начинает яростно мстить обидчикам.

Основанный на первом опубликованном романе Стивена Кинга в 1974 году, фильм Де Пальмы прочно вписал визионера-режиссера в массовую культуру. Киномама, которую играет пугающая Пайпер Лори, может претендовать на звание самой абьюзивной матери в истории кино.

"Ребенок Розмари" (1968)





Молодая бездетная пара Гай (Джон Кассаветес) и Розмари Вудхаус (Миа Фэрроу) переезжают на Манхэттен в большой викторианский дом, игнорируя предупреждение друга, что особняк имеет мрачное колдовское прошлое. Предвкушая большой гонорар от новой актерской роли Гая, они собираются завести ребенка. Но, познакомившись с пожилой соседской парой, они понимают, что те начинают бесцеремонно вторгаться в их жизнь. В ночь, когда Вудхаусы планируют зачать ребенка, Розмари теряет сознание из-за шоколадного мусса, приготовленного соседями.

Таков сюжет первого фильма Романа Полански, снятого в Голливуде в 1968 году и уверенно лидирующего в списках величайших хорроров и по сей день. Картина является адаптацией одноименного романа Айры Левина. Фильм, затрагивающий темы паранойи и освобождения женщин, получил признание кинокритиков и был удостоен ряда кинопремий. Миа Фэрроу сыграла роль одержимой матери, попавшей под влияние оккультизма. Это еще одно неоднозначное воплощение материнства в истории кинематографа.

"Птичий короб" (2019)





Фильм про одну из самых отважных матерей. Картина начинается с момента, когда Мэлори Хейс (Сандра Буллок) говорит двум детям, которых зовут Мальчик и Девочка, что они собираются совершить опасное путешествие по реке с завязанными глазами. Мэлори берет коробку с канарейками и вместе с детьми отправляется в путь. Дальше мы узнаем, что пятью годами ранее Мэлори была беременна, когда в мире началась серия странных массовых самоубийств. Позже выяснилось, что их причиной является некая ужасная инопланетная сущность, на которую нельзя смотреть, иначе сойдешь с ума. Вместе с группой случайных знакомых Мэлори запирается в одном из американских особняков. Тут у нее рождается сын, а у ее соседки - дочь. Когда дети подрастают, Мэлори понимает, что им нужно двигаться в более безопасное место.

"Птичий короб", поставленный по одноименной книге, не для слабонервных, однако он рассказывает о матери, рискующей жизнью ради детей.

"Рома" (2018)





Фильм Альфонсо Куарона, получивший "Оскар", рассказывает об одном неспокойном годе в жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов. Режиссер, вдохновленный женщинами своего детства, исполняет искусную оду матриархату, сформировавшему его мир.

В центре сюжета - молодая домработница Клео (непрофессиональная актриса Ялица Апарисио) и ее коллега Адела, работающие на небольшую семью. Мать четверых детей София справляется с длительным отсутствием мужа. В то же время Клео сталкивается с нежелательной беременностью, которая грозит отвлечь ее от заботы о детях Софии, которых она любит, как своих собственных. Пытаясь взрастить новое чувство любви и солидарности в контексте социальной иерархии, где класс и раса переплетены, Клео и София тихо борются с изменениями, проникающими в семейный дом в стране, столкнувшейся с массовыми беспорядками.

Снятый в монохроме, фильм представляет собой интимный, душераздирающий и жизнеутверждающий дневник двух матерей.