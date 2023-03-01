К Дню рождения Шерлока Холмса: 10 киноляпов любимого сериала

4 марта в Риге снова пройдет ставший уже традиционным День рождения Шерлока Холмса. В преддверии этого события вспоминаем забавные ляпы знаменитого телесериала, которые мы уже публиковали несколько лет назад. И вот появился прекрасный повод вспомнить о них.

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Обзор составлен по материалам интернет-энциклопедии по фильму Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 221b.ru.

Электросиновая лампа

Foto: Kadrs no video

Этот ляп тянет на 100 баллов. Оказывается, в викторианскую эпоху керосиновые лампы уже работали от сети – мисс Стоунер гордо демонстрирует зрителям белый витой шнур. По всем правилам тогдашнего этикета, шнур пропущен под платьем мисс и тянется за ней по полу.

Foto: Kadrs no video

Куда ушел покойник?

Foto: Kadrs no video

Вот убитый Дреббер лежит на полу в заброшенном доме, где и положено ему лежать. Однако, вскоре ему захотелось подышать свежим воздухом (или у него обострилась клаустрофобия) и он перелёг на улицу. Посмотрите – под ним вдруг оказались тротуарные плиты, между которыми пробивается трава.

Foto: Kadrs no video

Легкий путь не для нас

Foto: Kadrs no video

Не трудно заметить, что стена вокруг усадьбы Милвертона чуть выше человеческого роста. Однако, как мы уже знаем, Ватсон не искал лёгких путей. Он нашёл самое высокое место... и только тогда с лёгким сердцем полез вверх.

Foto: Kadrs no video

Foto: Kadrs no video

Холмс тоже в долгу не остался и для штурма нашёл ещё более непростую стену, о которой даже Ватсон не догадывался.

Foto: Kadrs no video

Агата Бэрримор

Foto: Kadrs no video

Холмс так и не узнал, что горничная Агата состоит на службе не только в усадьбе Милвертона, но и в Баскервиль-холле под именем Элизы Бэрримор.

Foto: Kadrs no video

Странные следы

Foto: Kadrs no video

После того, как Ватсон имел неосторожность наступить левой ногой во что-то белое, за ним тянется цепочка следов по самому левому краю коридора.

Но когда Ватсон начинает вытирать следы, характер и траектория отпечатков уже совсем другие. Дорожка пролегает прямо по середине коридора, да и следы там уже, похоже, не только левые.

Foto: Kadrs no video

Foto: Kadrs no video

Пуленепробиваемый халат

Foto: Kadrs no video

После того, как леди Хаксли всадила три пули в грудь Милвертона, он повернулся, чтобы показать нам, что в нём нет ни дырочки, и за халат можно не переживать.

Foto: Kadrs no video

Доверчивый Холмс

Foto: Kadrs no video

Внимание! Вот так выглядит ведомость, которую изучал Милвертон перед смертью, и которая была унесена леди Хаксли.

Вот она чуть ближе.

Foto: Kadrs no video

А вот так выглядит документ, который доверчивый Холмс получил от леди Хаксли. "Какая женщина, какое самообладание, какой здравый смысл!"

Foto: Kadrs no video

Наследство старика Хадсона

Foto: Kadrs no video

Оказывается, скромная домохозяйка миссис Хадсон спит на такой кровати, на какой обычно спят миллионеры, вроде Баскервиля. Теперь понятно, почему в одиночку Холмсу квартира была не по карману.

Foto: Kadrs no video

Очень левый ботинок

Foto: Kadrs no video

Вот старый чёрный ботинок сэра Генри, который собака нюхала на досуге. О том, нравилось ли ей это занятие, мы можем судить лишь по душераздирающему вою, доносившемуся с Гримпенской трясины.

А вот родной брат этого ботинка, сгоревший в камине гостиницы "Нортумберленд". Честно говоря, на родного брата он не очень похож. Носок здесь не круглый, а квадратный, да и не так заношен. Нам вообще кажется, что оба ботинка левые. Допустим, виной тому высокая температура.

Foto: Kadrs no video

И посмотрим на этот ботинок, пока он ещё не в огне. Детальное сравнение ещё больше убеждает нас в том, что ботинок левый – во всех смыслах этого слова.

Foto: Kadrs no video

Привет Флоризелю

Foto: Kadrs no video

На стенах висят те самые картины, которые рисовал художник Перкинс из "Приключений принца Флоризеля". Очевидно, Перкинс не только не сжёг свои работы, как сказал принцу, но и выгодно их толкнул.