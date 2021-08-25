Как фильм о дочери глухих родителей победил на "Сандэнсе" и почему он станет фаворитом "Оскара"

На Apple TV+ вышел фильм "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2021), в начале года ставший главным триумфатором фестиваля "Сандэнс".

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"Лента.ру" рассказывает, почему эта тихая, во многом полагающаяся на субтитры, но проникновенная картина почти наверняка окажется одним из фаворитов "Оскара"-2022.

"Обожаю рэп! Задница так и вибрирует!" — любая девочка-подросток, пожалуй, только обрадовалась бы такой реакции отца на любимую музыку, но не Руби Росси (Эмилия Джонс). Дело в том, что ее отец Фрэнк (Трой Коцур) и мать Джеки (Марли Мэтлин) — глухие, так что вибрация кресла — действительно единственное удовольствие, которое они могут получить от музыки. Вместе с братом Лео (Дэниэл Дюран) семейство зарабатывает рыбной ловлей в маленьком городке Глостер, штат Массачусетс. Руби — единственная в семье, кто слышит, поэтому именно на нее ложится вся связь с остальными рыбаками; ничего удивительного, что на уроках девушка клюет носом. Есть у Руби и мечта — стать певицей. Ради нее она записывается в школьный хор — но есть и мотивация более прозаичная: туда же записался одноклассник Майлз (Фердия Уолш Пило), в которого Руби более или менее тайно влюблена.

Foto: Kadrs no filmas

Преподаватель, немного похожий на Принса эксцентричный мексиканец Бернардо Вильялобос (Эухенио Дербес), сперва поражается тому, что новая ученица не может раскрыть рот, а потом обнаруживает в девочке талант. Он же предлагает Руби после школы отправиться в престижный бостонский музыкальный колледж Беркли, чтобы продолжить движение к певческой карьере. Проблема в том, что Руби сейчас никак не может уехать из родного Глостера. Измученные перекупщиками рыбы родители решают основать собственное дело — без переводчика, которым долгие годы была единственная дочь, ничего не получится.

В названии CODA содержится игра слов, которую вполне уместно конкретизирует русский подзаголовок "Ребенок глухих родителей" (Child of Deaf Adults). С другой стороны, без лишних объяснений заглавие фильма Сиан Хедер отсылает еще и к финальной части музыкального произведения — этот термин здесь тоже крайне важен. Широчайшему распространению картина обязана Apple TV+ — сервис купил CODA после завоеванного фильмом гран-при фестиваля "Сандэнс". В нынешнем сезоне Apple TV+ вообще сосредотачивает внимание на неочевидных для кинематографа проблемах — правда, в основном, душевного свойства (о них смотрите сериалы "В ритме жизни" и "Мистер Корман").

Если бы не внимание к быту глухих, CODA, скорее всего, не получила бы такого внимания. По всем признакам это вполне традиционная независимая драмеди: маленький городок, симпатичные герои, непростая жизнь, одинаково при этом далекая и от едкого абсурда, и от претензий на настоящий трагизм. В эти обстоятельства вписан сюжет о взрослении и инициации — тоже, прямо скажем, не самый свежий… Кроме того, в фильме нет ни одного ЛГБТ-персонажа, а расовое разнообразие представлено лишь упомянутым учителем-мексиканцем. Примерно этим и исчерпываются все претензии, которые можно предъявить к фильму Хедер. Впрочем, в данном случае придираться при просмотре — портить себе удовольствие.

Foto: Kadrs no filmas

Недостатка фильмов, сделанных с учетом актуальной повестки, сегодня никто не испытывает. Социальная проблематика не может быть предметом искусства сама по себе, но вполне способна придавать драматургии необходимые яркость и остроту. Разговор о пресловутых язвах общества цепляет зрителя помимо его воли, просто говоря о причастности к происходящему на экране. Фильм Хедер примечателен прежде всего самой манерой рассказа, которая скорее всего поможет картине стать одним из фаворитов оскаровского сезона. Понятно, что разговор о жизни слабослышащих способен отвратить тех, кто не сталкивается с ними в обычной жизни. Но и CODA вместо того, чтобы высказываться в лоб, предлагает формат семейного фильма в традиции Джона Хьюза, который тридцать лет назад тоже сумел сделать кино про бомжа и его дочь для самого широкого круга зрителей ("Кудряшка Сью").

Хедер сглаживает некоторые углы, но тем не менее CODA — редкий фильм, который фактически невозможно смотреть без субтитров. Диалоги, происходящие на языке жестов, при этом оказываются едва ли не самой захватывающей, смешной и трогательной частью фильма. Когда Руби интересуется, почему ей нельзя слушать за столом музыку, а ее брату можно консультироваться за ужином по поводу девушек из Tinder, мама отвечает: "Потому что Tinder можно смотреть всей семьей". Другой важнейшей частью фильма является постепенное принятие семьей попыток Руби стать певицей. Здесь будет и приход родителей на отчетный концерт в школе, и кульминация в виде исполнения песни Джони Митчелл с сурдопереводом. Оказывается, что словосочетание "душа поет" можно экранизировать фактически буквально.

Foto: Kadrs no filmas

Но примечательнее всего, пожалуй, то, как ненавязчиво CODA поверяет оптимизм реализмом. "Многим красивым голосам нечего сказать миру", — напоминает учитель Бернардо ("Не пытайтесь произнести мое имя, если не умеете рычать"), походя отвешивая подзатыльник многочисленным нынешним "шоу талантов" и обозначая контрапункт фильма. Это кино про людей с ограниченными возможностями, в котором эти самые люди — самые интересные персонажи (на Троя Коцура и вовсе можно смотреть бесконечно). В сущности, CODA — история не про успех, а про право на жизнь и мечту, которое есть у каждого, даже если обстоятельства к этому не располагают. Фильм Хедер дает голос тем, у кого его от рождения не было физически — неплохо для картины, которая сама предпочитает говорить тихо, без крика и пафоса.