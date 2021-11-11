Как латвийские дети становятся кинозвездами? Личный опыт режиссера кастинга Иветы Дортане

Как правило, на съемки младенцев берут несколько "резервных" — никогда не известно, как поведет себя новорожденный артист в конкретный момент перед камерой. А в дорогих иностранных рекламах иногда и десяток младенцев держат наготове… Задачи перед детьми ставятся очень разные — не все родители соглашаются. "Умирать" я никого пока не посылала, но был фильм про коммуну, в которой 12-летнего мальчика пороли розгами по голой попе. Он снимался не в первый раз и доверился профессионалам. Больно ему не было..." — вспоминает Ивета.

Хочу сниматься!



Родители часто спрашивают у Иветы, где поучить ребенка, если он хочет сниматься в кино. "Мне трудно посоветовать что-то конкретное. Есть хорошие студии, которые позволяют детям оставаться самими собой. Но я видела и немало детей, испорченных театральными кружками, — говорит Ивета. — Они подражают своим преподавателям и сильно переигрывают — для кино это не годится. Лучше развивать у детей разные творческие навыки — пение, музыкальные инструменты, танцы, верховая езда, плавание, спорт… Чем больше всего разного, тем лучше — они станут более уверенными в себе, творческими и открытыми. Чаще всего в кино попадают дети с данными от природы, которые не стесняются и не боятся взаимодействовать с камерой".

Нередко родители больше хотят, чтобы их дети стали звездами, чем сами дети. Но чаще ребенок все же хочет сам — по разным причинам: кто поиграть, кто покрасоваться, кто самоутвердиться, кто денег заработать.

"У меня за эти годы сложилась огромная база данных. Но детская "копилка" все время дополняется — они ведь растут и меняются, - рассказывает Ивета. - Например, скоро начнутся съемки картины, где, скорей всего, уже взрослую роль сыграет мальчик, хорошо показавший себя ребенком 10 лет назад…

Обычно я также даю объявления во всех соцсетях с описанием внешности, возраста и каких-то качеств претендентов — люди охотно делятся такой информацией. Я прошу прислать не только фото, но и видео, где ребенок сам рассказывает о себе – из этого многое видно, а потом приглашаем на очный кастинг — со мной или с режиссером. Если все хорошо, есть еще третий тур — в паре с партнерами по кино и с режиссером. Самое трудное — изображать не себя, выражать чужие эмоции".

Обычно дети очень радуются возможности получить гонорар. За массовые сцены можно получить до 30 евро, за роль со словами — больше 50-100 евро. Обычно у детей уже есть план, как потратить. Правда, за роль им чаще платят меньше, чем взрослым. "Помню, когда в 2008 году снимался фильм Hallmark, в Латвии был суровый кризис, — вспоминает Ивета. — Одна мама, чьи дети снимались, очень радовалась, что они уже четвертый день на площадке — помогают ей заработать на еду. Она осталась без работы в тот момент… Бывает и так".

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