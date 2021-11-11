Как латвийские дети становятся кинозвездами? Личный опыт режиссера кастинга Иветы Дортане

Ищем позитивного и симпатичного рыжего мальчика 8-12 лет, играющего на барабанах. Ищем задиристую девочку, владеющую трюками скейтборда. Ищем талантливых девушек 14-19 лет — прирожденных актрис, которые сами об этом не знают. Глубина приветствуется… Подобные объявления в соцсетях для одних детей становятся шансом заработать на что-то приятное, другим — интересно провести время, а самым талантливым и упорным — заработать путевку в большое кино. Латвийская специалистка по отбору актеров Ивета Дортане рассказала о своем опыте работы с юными артистами.
Боевым крещением Иветы Дортане 13 лет назад стала масштабная картина компании Hallmark "Храброе сердце Ирен Сендлер" про трагические события Варшавского еврейского гетто. В его главной роли снялась Анна Пакуин.
"Это было сразу погружение в бушующее море кино, - вспоминает Ивета. - Для съемок только одной из сцен трагедии еврейского гетто требовалось 450 детей и столько же взрослых. Мы привозили автобусами целые классы рижских школ. Мобилизовали всю местную еврейскую общину. В съемках участвовал посол США с женой. А на роль одной из еврейских девочек — Мирьям — взяли маленькую рижанку, чьи родственники сами погибли в Варшавском гетто…"
В той картине зажглась звезда ученика рижской 40-й школы Сергея Марченко, с четырех лет занимавшегося в имантской театральной студии "Горизонт". Он оказался в нужном месте в нужное время. Для одной из сцен ожидали приезда юного актера из Канады, отобранного на центральную детскую роль. Но увидев пришедшего для съемок эпизода 11-летнего Сережу, режиссер Джон Кент Харрисон потребовал замену. Канадец остался невостребованным.
Параллельно всем своим актерским изысканиями и переписке с голливудским режиссером Сергей очень серьезно занимался боксом. Несколько раз становился чемпионом Латвии, жил по двум календарям — спортивному и театральному, спектакли в Московском Новом Драматическом театре перемежались боксерскими боями. Сериалы с тренировками. В итоге пришлось делать выбор. Сергей Марченко решил, что ринг — это та же сцена. Три года назад он вернулся в Ригу окончательно, став профессиональным боксером.
В том же фильме "Храброе сердце Ирен Сендлер" чуть не началась актерская карьера и 8-месячной дочки самой Иветы — Аурелии: "По замыслу режиссера ее должны были спрятать в коробку. Но когда начались съемки, выяснилось, что дочка… переросла размеры реквизита, пришлось спешно искать более миниатюрную замену — 4-месячного малыша, — вспоминает Ивета. - Уже в четыре года Аурелия наверстала упущенное в массовке "Ромео и Джульетты", а на сегодня снялась во многих фильмах и рекламах — ей все это очень нравится. Особенно запомнился французский ужастик "Соната" — она играла девочку-призрака с эффектно перерезанным горлом".
"Умирать пока никого не посылала"
На счету самой Иветы множество актерских кастингов. В Латвии последние годы нередко снимаются части зарубежных фильмов — их привлекает бюджетность, профессионализм и богатый выбор натуры. С актерами в Латвии все складывается непросто — большинство из них играют в театрах, это другая специфика, которая часто не очень устраивает кинорежиссеров, им нужна естественность. И тогда Ивета берется за поиски подходящих под роль непрофессионалов. В том числе и детей.
"Помню, когда мы снимали "Ромео и Джульету" с режиссером Марисом Мартинсонсом, искали подростков 16-17 лет, — вспоминает Ивета. — Из одной театральной студии приехали четыре начинающих актера — их привез друг. В итоге мы взяли на роль именно этого друга — он был самым естественным".
Как правило, на съемки младенцев берут несколько "резервных" — никогда не известно, как поведет себя новорожденный артист в конкретный момент перед камерой. А в дорогих иностранных рекламах иногда и десяток младенцев держат наготове… Задачи перед детьми ставятся очень разные — не все родители соглашаются. "Умирать" я никого пока не посылала, но был фильм про коммуну, в которой 12-летнего мальчика пороли розгами по голой попе. Он снимался не в первый раз и доверился профессионалам. Больно ему не было..." — вспоминает Ивета.
Хочу сниматься!
Родители часто спрашивают у Иветы, где поучить ребенка, если он хочет сниматься в кино. "Мне трудно посоветовать что-то конкретное. Есть хорошие студии, которые позволяют детям оставаться самими собой. Но я видела и немало детей, испорченных театральными кружками, — говорит Ивета. — Они подражают своим преподавателям и сильно переигрывают — для кино это не годится. Лучше развивать у детей разные творческие навыки — пение, музыкальные инструменты, танцы, верховая езда, плавание, спорт… Чем больше всего разного, тем лучше — они станут более уверенными в себе, творческими и открытыми. Чаще всего в кино попадают дети с данными от природы, которые не стесняются и не боятся взаимодействовать с камерой".
Нередко родители больше хотят, чтобы их дети стали звездами, чем сами дети. Но чаще ребенок все же хочет сам — по разным причинам: кто поиграть, кто покрасоваться, кто самоутвердиться, кто денег заработать.
"У меня за эти годы сложилась огромная база данных. Но детская "копилка" все время дополняется — они ведь растут и меняются, - рассказывает Ивета. - Например, скоро начнутся съемки картины, где, скорей всего, уже взрослую роль сыграет мальчик, хорошо показавший себя ребенком 10 лет назад…
Обычно я также даю объявления во всех соцсетях с описанием внешности, возраста и каких-то качеств претендентов — люди охотно делятся такой информацией. Я прошу прислать не только фото, но и видео, где ребенок сам рассказывает о себе – из этого многое видно, а потом приглашаем на очный кастинг — со мной или с режиссером. Если все хорошо, есть еще третий тур — в паре с партнерами по кино и с режиссером. Самое трудное — изображать не себя, выражать чужие эмоции".
Обычно дети очень радуются возможности получить гонорар. За массовые сцены можно получить до 30 евро, за роль со словами — больше 50-100 евро. Обычно у детей уже есть план, как потратить. Правда, за роль им чаще платят меньше, чем взрослым. "Помню, когда в 2008 году снимался фильм Hallmark, в Латвии был суровый кризис, — вспоминает Ивета. — Одна мама, чьи дети снимались, очень радовалась, что они уже четвертый день на площадке — помогают ей заработать на еду. Она осталась без работы в тот момент… Бывает и так".
История о том, как ученик Рижской средней школы "Ринужи" Дамир Онацкис получил главную роль латышского мальчика Маркуса в выдвинутой от Латвии на премию "Оскар" картине Даце Пуце "Яма" - ЗДЕСЬ.