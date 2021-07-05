Как любовь? Така любовь! Знаменитые цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Foto: Kadrs no filmas

5 июля не стало известного кинорежиссера и актера Владимира Меньшова. Но остались его "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и другие известные фильмы, которые давно разошлись на цитаты.

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Портал DELFI подготовил подборку знаменитых фраз из его фильмов, ставших поистине народными.

Розыгрыш

Как любовь? Така любовь! Знаменитые цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Foto: Kadrs no filmas

  • Почему вы — вообще все взрослые — почему вы как-то пугаете нас жизнью? Чуть что — жизнь покажет, жизнь проучит. Ведь если всю дорогу только худшего ожидать, то так и будешь ходить с насупленными бровями. А я вот уверен, что всё у нас будет хорошо! Всегда!
  • Можно ждать, как жизнь сложится, а можно самому её складывать.
  • Любое стоящее дело требует от человека поступиться чем-то. Иногда даже достоинством.
  • А все-таки контрольная состоялась. Только задачи в ней были не тригонометрические, а нравственные. А решили вы их неверно.
  • Чтобы занять свое место в жизни, нужно учиться выбирать.

Любовь и голуби

Как любовь? Така любовь! Знаменитые цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Foto: Kadrs no filmas

  • Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
  • Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!
  • Это откудова это к нам такого красивого дяденьку замело? Иль чё забыл, сказать пришёл? Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрит — наверно двойку получил!
  • Ну вот, день взятия Бастилии впустую прошёл…
  • — Ах ты, сучка крашена!
  • — Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!
  • — Кака любовь?!
  • — Така любовь!

Ширли-мырли


  • Дарлинг, какой ты разный! Непредсказуемый!
  • Нахрена мне нужны эти Канары? Я бельё замочила.
  • А вопрос о моих званиях находится исключительно в компетенции президента.
  • Правильно! Найти консенсус, и ногами его, ногами!
  • Не надо понятого. Мы просто посидеть пришли. В засаде.

Москва слезам не верит

Как любовь? Така любовь! Знаменитые цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Foto: Kadrs no filmas

  • О, какие люди, и без охраны!
  • Да, интеллектом явно не изуродован.
  • Хэллоу. Общежитие слушает!
  • Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение.
  • Шашлык женских рук не терпит. Вон, идите туда, — ваши места в зрительном зале.
  • В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
  • А что вообще в мире делается? Стабильности нет.
  • Не учите меня жить, лучше помогите материально!

Зависть богов

Как любовь? Така любовь! Знаменитые цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Foto: Kadrs no filmas

  • Просто вы русские боитесь быть счастливыми.
  • Что может интеллигентный человек испытывать к этой стране, кроме брезгливости?!
  • Все терпят, и ты терпи. Раз больно, значит — живая!
  • Соня, вы такие хорошие люди, почему вы так плохо живете? Ну, так может, потому, что мы такие хорошие...
  • Пельмени разлепить! Будем делать котлеты...
  • Они из органов. Каких органов? Внутренней секреции.
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