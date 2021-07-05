Как любовь? Така любовь! Знаменитые цитаты из фильмов Владимира Меньшова

5 июля не стало известного кинорежиссера и актера Владимира Меньшова. Но остались его "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и другие известные фильмы, которые давно разошлись на цитаты.

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Портал DELFI подготовил подборку знаменитых фраз из его фильмов, ставших поистине народными.

Розыгрыш

Foto: Kadrs no filmas

Почему вы — вообще все взрослые — почему вы как-то пугаете нас жизнью? Чуть что — жизнь покажет, жизнь проучит. Ведь если всю дорогу только худшего ожидать, то так и будешь ходить с насупленными бровями. А я вот уверен, что всё у нас будет хорошо! Всегда!

Можно ждать, как жизнь сложится, а можно самому её складывать.

Любое стоящее дело требует от человека поступиться чем-то. Иногда даже достоинством.

А все-таки контрольная состоялась. Только задачи в ней были не тригонометрические, а нравственные. А решили вы их неверно.

Чтобы занять свое место в жизни, нужно учиться выбирать.

Любовь и голуби

Foto: Kadrs no filmas

Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!

Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!

Это откудова это к нам такого красивого дяденьку замело? Иль чё забыл, сказать пришёл? Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрит — наверно двойку получил!

Ну вот, день взятия Бастилии впустую прошёл…

— Ах ты, сучка крашена!

— Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!

— Кака любовь?!

— Така любовь!

Ширли-мырли





Дарлинг, какой ты разный! Непредсказуемый!

Нахрена мне нужны эти Канары? Я бельё замочила.

А вопрос о моих званиях находится исключительно в компетенции президента.

Правильно! Найти консенсус, и ногами его, ногами!

Не надо понятого. Мы просто посидеть пришли. В засаде.

Москва слезам не верит

Foto: Kadrs no filmas

О, какие люди, и без охраны!

Да, интеллектом явно не изуродован.

Хэллоу. Общежитие слушает!

Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение.

Шашлык женских рук не терпит. Вон, идите туда, — ваши места в зрительном зале.

В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.

А что вообще в мире делается? Стабильности нет.

Не учите меня жить, лучше помогите материально!

Зависть богов

Foto: Kadrs no filmas