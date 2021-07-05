Как любовь? Така любовь! Знаменитые цитаты из фильмов Владимира Меньшова

5 июля не стало известного кинорежиссера и актера Владимира Меньшова. Но остались его "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" и другие известные фильмы, которые давно разошлись на цитаты.
Портал DELFI подготовил подборку знаменитых фраз из его фильмов, ставших поистине народными.
Розыгрыш
- Почему вы — вообще все взрослые — почему вы как-то пугаете нас жизнью? Чуть что — жизнь покажет, жизнь проучит. Ведь если всю дорогу только худшего ожидать, то так и будешь ходить с насупленными бровями. А я вот уверен, что всё у нас будет хорошо! Всегда!
- Можно ждать, как жизнь сложится, а можно самому её складывать.
- Любое стоящее дело требует от человека поступиться чем-то. Иногда даже достоинством.
- А все-таки контрольная состоялась. Только задачи в ней были не тригонометрические, а нравственные. А решили вы их неверно.
- Чтобы занять свое место в жизни, нужно учиться выбирать.
Любовь и голуби
- Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
- Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!
- Это откудова это к нам такого красивого дяденьку замело? Иль чё забыл, сказать пришёл? Ой, гляньте-ка, в глаза не смотрит — наверно двойку получил!
- Ну вот, день взятия Бастилии впустую прошёл…
- — Ах ты, сучка крашена!
- — Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!
- — Кака любовь?!
- — Така любовь!
Ширли-мырли
- Дарлинг, какой ты разный! Непредсказуемый!
- Нахрена мне нужны эти Канары? Я бельё замочила.
- А вопрос о моих званиях находится исключительно в компетенции президента.
- Правильно! Найти консенсус, и ногами его, ногами!
- Не надо понятого. Мы просто посидеть пришли. В засаде.
Москва слезам не верит
- О, какие люди, и без охраны!
- Да, интеллектом явно не изуродован.
- Хэллоу. Общежитие слушает!
- Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение.
- Шашлык женских рук не терпит. Вон, идите туда, — ваши места в зрительном зале.
- В сорок лет жизнь только начинается, это уж я теперь точно знаю.
- А что вообще в мире делается? Стабильности нет.
- Не учите меня жить, лучше помогите материально!
Зависть богов
- Просто вы русские боитесь быть счастливыми.
- Что может интеллигентный человек испытывать к этой стране, кроме брезгливости?!
- Все терпят, и ты терпи. Раз больно, значит — живая!
- Соня, вы такие хорошие люди, почему вы так плохо живете? Ну, так может, потому, что мы такие хорошие...
- Пельмени разлепить! Будем делать котлеты...
- Они из органов. Каких органов? Внутренней секреции.