Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Британский актер Бенедикт Камбербэтч в интервью изданию Collider намекнул на возможное продолжение сериала "Шерлок", в котором сыграл главную роль.

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По словам Камбербэтча, его о таком лучше не спрашивать, потому что он не будет отрицать возможность продолжения, однако в данный момент занят на других съемках. "Как и Мартин Фримен и другие ключевые актеры. Так что кто знает? Может быть, когда-нибудь, если попадется правильный сценарий. И я говорю — "сценарий", может быть, это будет фильм, а не сериал. Кто знает? Как бы то ни было, не сейчас", — сказал актер.

Сериал "Шерлок" выдержал четыре сезона и завершился в 2017 году.

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"Шерлок" Бенедикт Камбербэтч
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