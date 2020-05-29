29 мая в эфир канала 3+ выйдет новое ток-шоу, сделанное в Латвии, "Такие дела".

Шоу будет выходить по пятницам в 18.50. Еженедельно уже хорошо знакомый латвийским зрителям журналист Владимир Новодворский будет беседовать с известными людьми, которые определяют наш образ жизни. В студии будут гостить министры, бизнесмены и знаменитые в обществе персоны.

Создатели программы считают, что в Латвийском медийном пространстве не хватает программ, которые были бы адресованы русскоязычным зрителям и независимо рассказывали о событиях в Латвии. Поэтому группа продюсеров Red Dot Media и журналист Владимир Новодворский приняли участие в конкурсе, объявленном Национальным советом по электронным СМИ. Эта программа будет выходить в эфир в рамках общественного заказа.

"Мы слишком мало разговариваем на повседневные темы – когда закончится пандемия, как претендовать на пособие, как не заболеть. Как жить здесь в Латвии и лучше ли где-то в другом месте?" - говорит ведущий программы Владимир Новодворский. - "Эта программа станет помощником и адвокатом зрителей."