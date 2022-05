Канны-2022. Кино во время войны

Оправившись после двух лет пандемии, Каннский фестиваль 2022 года рассчитывал вернуться к традиционной праздничной киноатмосфере. Идущая в Украине война, однако, внесла неизбежные коррективы, добавив в богатую фестивальную программу военный акцент.

Кино и война

Уже 1 марта, спустя несколько дней после начала "спецоперации", в атмосфере нарастающего бойкота России во всех международных культурных и спортивных форумах, Каннский кинофестиваль объявил о запрете любого государственного представительства России, равно как и в отказе в аккредитации всем российским журналистам, связанным с официальными российскими медиа. В числе подвергнутых отказу оказался и много лет работающий в газете "КоммерсантЪ" патриарх российской кинокритики Андрей Плахов, удостоенный в свое время Золотой медали фестиваля.

Вместе с тем, фестиваль оговорился, что запрет на российское кино не является тотальным. В конкурс фестиваля включен последний фильм подвергавшегося преследованию со стороны российского режима и покинувшего страну режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". Также в программу фестиваля включен показ фрагментов новой, находящейся пока еще в работе англоязычной картины Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" - экранизации биографии писателя и политика, написанной французским писателем Эммануэлем Каррерой. Лимонова играет знаменитый британский актер Бен Уишоу, более всего известный по роли Q в фильмах о Джеймсе Бонде.

Предполагался и показ в фестивальной программе нового фильма Александра Сокурова "Сказка". Однако Сокуров от участия отказался, в частности и из-за недопуска на фестиваль фильма "Птица ищет клетку" выпускницы его режиссерских курсов в Кабардино-Балкарском университете Малики Мусаевой. Двое учеников Сокурова Кантемир Балагов ("Теснота", "Дылда") и Кира Коваленко ("Разжимая кулаки") уже получили международное признание, и отказ Канн принять картину Мусаевой Сокуров назвал дискриминацией.

Украина представлена новым документальным фильмом Сергея Лозницы "Естественная история разрушения". Лозница уроженец Белоруссии, но учился и жил на Украине, и многие лучшие его фильмы ("Майдан", "Донбасс", "Бабий Яр. Контекст") так или иначе связаны с Украиной и ее историей - прошлой и нынешней. С момента начала войны Лозница претерпел несколько причудливых, связанных с нею поворотов судьбы.

28 февраля он объявил о выходе из Европейской киноакадемии из-за слишком мягкой, по его мнению, реакции Академии, осудившей вторжение, но не решившейся назвать войну войной. На следующий день Академия в новом заявлении усилила свою позицию, призвав заодно к тотальному бойкоту российского кино. Лозница вновь выступил с протестом, осудив бойкот: "Многие друзья и коллеги, российские кинематографисты, выступили против этой безумной войны. Они, как и мы, жертвы этой агрессии". В ответ уже Украинская киноакадемия исключила Лозницу за противодействие бойкоту российских фильмов, заявив, что "когда Украина пытается защитить свою независимость, ключевой концепцией в риторике каждого украинца должна быть его национальная принадлежность". Тем не менее "Естественная история разрушения", хоть и сделана в Германии, заявлена в Каннах как украинская картина, а Лозница позиционируется как украинский режиссер.

Фильм о войне, но не о нынешней, а прошлой. Он основан на одноименном документальном исследовании немецкого историка Винфрида Зебальда о германских городах, разрушенных союзниками в конце Второй мировой войны. Поставленные в нем вопросы: приемлемо ли использование мирного населения в целях войны? можно ли оправдать массовое разрушение некими высокими "моральными" идеалами? - актуальны сегодня так же, как и 80 лет назад.

Особое внимание в свете фронтовых сводок последнего времени привлекает к себе включенный в программу специальных показов фестиваля фильм литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2". Кведаравичюс снимал его в Мариуполе, где и погиб во время работы над фильмом от рук российских военных. Завершала картину его невеста Анна Билоброва, которая и представит ее в Каннах. Цифра "2" в названии фильма - отсылка к вышедшей в 2016 году предыдущей работе режиссера "Мариуполис" о прифронтовой жизни города на границе с ДНР. Новый фильм, как говорится, в заявлении фестиваля, "сочетает в себе трагедию и надежду".

Неожиданным рикошетом война ударила и по избранной в качестве фильма открытия (особая честь) новой работе французского режиссера, оскаровского лауреата за блистательного "Артиста", Мишеля Хазанавичуса. Первоначальное название его картины - "Купе Z", где буква "Z" обозначает лишь жанровую принадлежность фильма - комедии о зомби. Однако с момента начала войны еще недавно невинная буква стала настолько одиозной, что и режиссер, и фестиваль без колебаний пошли навстречу протесту, высказанному в отправленном в адрес фестиваля письме Украинского института кино, и теперь фильм называется просто "Купе".

"Когда мы завершали работу над фильмом несколько месяцев назад, название его казалось нам смешным, - написал в своем заявлении Хазанавичус. - Теперь в нем нет ничего смешного, и оно действительно выглядит неприемлемым. Мой фильм должен нести людям радость, и ни в коем случае я не хотел бы, чтобы он прямым или косвенным образом ассоциировался бы с этой войной. Поэтому я рад изменить его название и выразить заодно свою полную поддержку народу Украины".

Борьба за Золотую пальмовую ветвь

Однако несмотря на идущую в Украине войну, у Каннского кинофестиваля остается своя вполне мирная повестка. Он по-прежнему крупнейший мировой кинофорум, и главный приз конкурсных показов Золотая пальмовая ветвь остается, наряду с Оскарами, самой престижной наградой мирового кино.

Выбор лауреата падает на представительное международное жюри, в которое входят такие всемирно известные кинематографисты как британско-американская актриса и режиссер Ребекка Холл, иранский режиссер Асгар Фархади, американский режиссер Джефф Николс, норвежский режиссер Йоаким Триер. Возглавляет жюри французский актер Венсан Линдон.

"Жена Чайковского" - история безуспешных попыток жены великого композитора примириться с гомосексуальностью своего мужа (в главных ролях работавший в театре "Гоголь-центр" Серебренникова российский актер американского происхождения Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron в роли пианиста Николая Рубинштейна) - не первая попытка Кирилла Серебренникова добиться серьезного успеха в Каннах. Однако предыдущие его фильмы ("Ученик" - программа "Особый взгляд" 2016 г. и две картины в основном конкурсе - "Лето" 2018 г. и "Петровы в гриппе" 2021 г.) пользовались лишь умеренным успехом. Да и в этот раз "Жене Чайковского" придется бороться с серьезной конкуренцией.

Бельгийские режиссеры братья Жан-Пьер и Люк Дарденны уже дважды удостаивались Золотой пальмовой ветви - за "Розетту" в 1999 году и "Дитя" в 2005-м. Их новая картина "Тори и Локита" - о двух африканских подростках, отправляющихся в Европу в поисках лучшей жизни - снята в привычном для них стиле жесткого социального реализма. В случае успеха братья Дарденны станут беспрецедентными трехкратными обладателями главного приза в Каннах.

Канадец Дэвид Кроненберг ("Видеодром", "Муха", "Обед нагишом". "Паук", "Оправданная жестокость", "Космополис") привез в Канны свою новую работу "Преступления будущего". В главной роли излюбленный актер Кроненберга Вигго Мортенсен, герой которого в свойственном режиссеру жанре боди-хоррора вживляет в свой организм инородные предметы, привлекая тем самым внимание к себе сотрудников спецслужб.

Швед Рубен Эстлунд - лауреат "Золотой пальмовой ветви" за дерзкую провокативную сатиру "Квадрат" в 2017 году - на этот раз представляет в Каннах столь же ироничную комедию "Треугольник печали" об оказавшейся на необитаемом острове в обществе миллиардеров паре моделей. Выжить им всем помогает скромная уборщица.

Американец Джеймс Грей покажет "Время Армагеддона" с Энтони Хопкинсом и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Автобиографическая история взросления режиссера и обучения его в 1980-х годах в частной школе нью-йоркского района Квинз. Политические обертона фильму придает тот факт, что директором школы был отец будущего президента Фред Трамп.

84-летний ветеран польского кино Ежи Сколимовски начинал свою кинематографическую карьеру 60 лет назад, как соавтор сценария дебютного фильма Романа Поланского "Нож в воде". С тех пор на его счету свыше двадцати режиссерских работ снятых как в Польше, так и в других странах - Бельгии, Британии, США. Новая работа под названием "Иа" - крайне необычная. История странствия осла по различным странам дает картину состояния современной Европы, увиденной глазами животного. Осел в качестве главного героя кинофильма - прием, уже испробованный и классиком французской новой волны Робером Брессоном в его фильме "Наудачу, Бальтазар" (1966), и в недавнем экспериментальном фильме российского режиссера Анатолия Васильева "Осел". Несмотря на то, что главную роль в фильме Сколимовского играет осел, к участию в картине ему удалось привлечь и всемирно известную французскую кинозвезду Изабель Юппер.

Вне конкурса

Как всегда на любом крупном фестивале, а в престижных Каннах особенно - внеконкурсная программа бывает нередко не менее интересной, чем основной конкурс.

Кроме уже упомянутого фильма-открытия "Купе" Мишеля Хазанавичуса с особым интересом ожидается мировая премьера байопика "Элвис", снятого известным мастером крупномасштабных музыкальных блокбастеров австралийцем Баззом Лурманом ("Ромео+Джульетта", "Мулен Руж!"). Как ни странно, это первая попытка перенести на киноэкран жизнь "короля рок-н-ролла". В главной роли - 30-летний американский актер и певец Остин Батлер. А в роли зловещего менеджера Пресли Полковника Паркера Том Хэнкс - редчайший случай, когда всеобщий любимец и образец положительного обаяния Хэнкс играет откровенно отрицательного персонажа.

Соратник Пресли по классическому рок-н-роллу 1950-х годов безумный и скандальный Джерри Ли Льюис стал героем еще одной объявленной в Каннах кинобиографии - правда на сей раз документальной. Фильм называется по одному из хитов Льюиса "Джерри Ли Льюис: Trouble in Mind", и повышенный интерес к нему вызывает не только объект киноповествования, но и его автор. Эта первая самостоятельная работа в кино Итана Коэна после распада знаменитого авторского тандема братьев Коэнов. Старший Джоэл показал в прошлом году свой дебют шекспировскую экранизацию "Трагедия Макбета". Теперь очередь за Итаном.

Канны ждут мировую премьеру еще одного фильма о звезде рок-н-ролла. Бретт Морген, автор замечательной картины "Курт Кобейн: Чертов монтаж" привезет сюда свою новую работу - на сей раз о Дэвиде Боуи. Как и в фильме Итана Коэна о Джерри Ли Льюисе, название картине дала одна из песен главного героя Moonage Daydream (Мечта о Лунном веке). Как и фильм о Кобейне, "Мечта о Лунном веке", если верить журналу Variety, - "не документалистика и не байопик, а опыт кинематографического погружения, основанный на тысячах часов никогда ранее не публиковавшегося материала". Авторитет и достоверность фильму добавляет фигура его музыкального продюсера Тони Висконти, многие годы работавшего продюсером у Боуи.

Крупные откровенно коммерческие голливудские блокбастеры Канны в свой конкурс не допускают, но показывать вне конкурса не гнушаются - тем более совсем новые. Через 35 лет после первого "Топ Ган" (в российском прокате "Лучший стрелок") стоящий на пороге своего 60-летия, но не стареющий Том Круз возвращается в сиквеле "Топ Ган: Мэверик". Мировая премьера прошла в Лас-Вегасе 28 апреля, международная пройдет в Каннах 18 мая, а в мировой прокат фильм выйдет 27 мая.

В специальной программе "Кино на пляже" пройдет целая обойма киноклассики - и отмечающий в этом году свой полувековой юбилей "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, и "Инопланетянин" Стивена Спилберга, и ожидающая своего сиквела псевдодокументальная издевательская рок-комедия Роб Райнер "Это - Spinal Tap!", и главное - "Труман-шоу" Питера Уира.

Главное - потому, что этот показ позволил организатором фестиваля взять невероятно выразительный кадр из фильма в качестве своей эмблемы и афиши.

Ну и, наконец, как гласит английская поговорка, the last but not the least - последнее, но не немаловажное.

Почетную "Золотую пальмовую ветвь" получит в этом году американский актер Форест Уитакер, за плечами которого 40-летняя карьера в кино и главные роли в таких замечательных фильмах как "Птица", "Дворецкий", "Взвод", "Последний король Шотландии".