Кинокритик реабилитировал последний фильм с Шоном Коннери

В конце октября ушел из жизни сэр Шон Коннери — легендарный шотландский актер, один из главных артистов XX века. Его последней ролью стал охотник Аллан Куотермейн в экранизации комикса Алана Мура "Лига выдающихся джентльменов". Лента слабо выступила в прокате и получила очень плохую прессу, а через три года после ее выхода Коннери объявил о завершении карьеры.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кинокритик "Газеты.Ru" Павел Воронков доказывает, что фильм вовсе не так кошмарен, как принято считать, и рассуждает о причинах его провала.

Изнывающая от жары саванна. Над свежей могилой трудится шаман: зачерпывает горсть песка, бормочет заклинания. В небе стремительно сгущаются грозовые тучи. Через секунду начинают сверкать молнии, шаман воет все громче, фиолетовый разряд бьет в винтовку, возложенную на могилу. Пара мгновений темноты. Достигшая апогея музыка стихает. По экрану ползут титры.

Так заканчивается "Лига выдающихся джентльменов" — последний фильм, где можно было увидеть сэра Шона Коннери. Шотландский артист скончался 31 октября на 91-м году жизни — во сне, на Багамах, в окружении семьи. В кадре он не появлялся уже 17 лет — и теперь, к сожалению, не появится никогда. Оттого еще грустнее, что его прощальную актерскую работу вроде бы принято недолюбливать. На агрегаторе Metacritic — 30 баллов из 100 на основе 36 профессиональных рецензий, зрительская оценка — 5,6 баллов из 10.

"Лига выдающихся джентльменов" по многим параметрам действительно была провальным фильмом. Не в последнюю очередь — из-за невезения, помноженного на давление со стороны студии 20th Century Fox. В кинотеатрах лента собрала всего лишь на $100 млн больше своего $78-миллионного бюджета. Впоследствии ситуацию слегка улучшили видеопрокаты и продажи на носителях, которые в сумме принесли еще $85 млн. Однако ни о какой прибыли не шло и речи.

Foto: Kadrs no filmas/20th Century Fox

Производство было невероятно тяжелым. Однажды его даже остановили на несколько недель, поскольку возведенные в Праге гигантские декорации Венеции конца XIX века едва не уничтожил потоп. При этом в Fox отказались переносить дату релиза и настояли, чтобы съемки закончились в установленный срок. Для этого, например, было спешно подключено несколько дополнительных студий компьютерной графики — разумеется, не самых лучших, так как лучшие были заняты другими проектами (в этой сфере многолетние очереди — обычное дело).

Кроме того, по слухам, режиссер Стивен Норрингтон не сошелся с Коннери, который одновременно выступал продюсером фильма — и часто высказывал собственные соображения по поводу всего подряд. Актер надеялся, что "Лига" станет для него той самой крупной франшизой (планировалось как минимум три части) и сильно переживал: незадолго до этого он отказался от участия в "Матрице" и "Властелине колец", поскольку "не понял" материал, а затем кусал локти из-за чужого успеха. Это не проговаривалось вслух, но, вероятно, съемки в "Лиге" стали для Коннери последней каплей: в 2006-м он заявил, что уходит в отставку, поскольку сыт по горло современными киноделами-"идиотами".

Foto: Kadrs no filmas/20th Century Fox

Недовольство высказывал и остальной актерский состав: звездам не нравилось, во что превратился оригинальный комикс Алана Мура. Норрингтона же в первую очередь интересовала визуальная составляющая — прежде он снял киберпанковый хоррор "Машины смерти" и первого "Блэйда", ленты с очень насыщенной и эстетичной картинкой, а начинал карьеру и вовсе как мастер спецэффектов. Во время работы над "Лигой" режиссер понял, что ему очень некомфортно иметь дело с большими коллективами. Так "Лига выдающихся джентльменов" стала последним фильмом и для него: режиссер даже не появился на премьере, а вскоре объявил, что с Голливудом покончено.

Вероятно, все могло сложиться иначе, выйди фильм чуть раньше или позже. Но тогда, летом 2003-го, "Лига" напоролась прямиком на первую часть "Пиратов Карибского моря" — и стремительно пошла ко дну. Против гиганта с Джонни Деппом у ленты не было ни единого шанса, хотя на самом деле в ней было много перспективного. В нулевые случилась повальная мода на кроссоверы, породившая зубодробильные вещи вроде "Чужого против Хищника" и "Фредди против Джейсона". На их фоне "Лига" смотрится выигрышнее всего. Только представьте: под одной обложкой сошлись Аллан Куотермейн из "Копей царя Соломона", Мина Харкер из "Дракулы", Человек-невидимка из романа Герберта Уэллса (почти), доктор Джекилл из повести Роберта Стивенсона, капитан Немо, Том Сойер и Дориан Грей.

Foto: Kadrs no filmas/20th Century Fox

Параллельно Голливуд активно занимался работами сварливого британца Алана Мура (он, как известно, презирает все адаптации): сначала появился детективный триллер "Из ада" с тем же Деппом, позднее сестры Вачовски выпустили антиутопию "V — значит "Вендетта", а в конце десятилетия выступил Зак Снайдер с культовыми "Хранителями". В довесок к этому — новый виток популярности Викторианской эпохи, а также эстетики стим- и дизельпанка: "Сонная лощина" Тима Бертона, "Ван Хельсинг" с Хью Джекманом, анимационные "Планета сокровищ" и "Ходячий замок" Хаяо Миядзаки. Плюс — успех подростковых адвенчурных историй, воспроизводящих романтику приключенческой литературы XIX века: дилогия "Мумия", "Вокруг света за 80 дней", "Путешествие к центру Земли". Несмотря на ряд ошибочных решений, "Лига выдающихся джентльменов" легко очаровывает этим флером огромного, еще не исследованного до конца мира.

Здесь, конечно, можно поспорить: комикс Мура проделывал то же самое, при этом еще и критикуя тот культурный пласт, во многом завязанный на британском колониализме — вещи, очевидно, чудовищной. Но экранизация "Лиги" вообще с трудом поддается сравнению с первоисточником. Во-первых, очень многое пришлось поменять: частично из-за проблем с авторскими правами, частично из-за слабой популярности европейских литературных героев у зрителей из США (так в фильме, например, появился американец Сойер — безусловная удача авторов ленты). Во-вторых, "Лига" стала единственным случаем, когда историю Мура попытались упаковать в рейтинг PG-13, что, конечно, кажется большим упущением (в оригинале Куотермейн страдал от опиоидной зависимости, а Человек-невидимка был насильником — и в целом весь подтекст пошел под нож).

Разумеется, сценарий комиксиста Джеймса Робинсона (впоследствии он тоже больше не имел дела с кинематографом) — довольно слабая работа. Лента заметно перегружена экспозицией, тут много лишних диалогов, а многие нужные не смогли выбраться из монтажной комнаты. Детектив — никакой: разгадать личности злодеев не составит труда. В качестве вишенки на торте — сексистские речи Куотермейна, обращенные к единственной женщине в составе команды, слушать которые по-настоящему больно. И все же под любым ютьюбовским разбором фильма обнаружатся сотни комментариев с "непопулярным" положительным мнением о фильме.

"Лигу" не тянет выключить, пускай время от времени накатывает зевота. От Коннери в любом случае не оторваться. Все элементы фильма, которые кажутся плохими, доведены до такого абсурда, что переходят в категорию кэмпа. Как можно не влюбиться в это кино, когда лондонский полицейский с бессмысленной отвагой пытается встать на пути танка, а исполинская субмарина аккуратно втискивается в каналы Венеции (и, видимо, как-то способна вписываться в повороты)? Несмотря на жуткий стресс и прессинг, Норрингтон снял очень красивое кино, которое остается в памяти: даже если вы единожды посмотрели его в 2003 году и возненавидели, сейчас у вас, вероятно, всплывет перед глазами пара кадров — дождливый стимпанковый Лондон, рассекающий океан Наутилус.

Как и многое в этом мире, "Лига выдающихся джентльменов" могла бы стать роскошным сериалом на условном Netflix. Но, видимо, не в ближайшее время. В начале 2010-х шла речь о перезапуске на телевидении, потом в Fox размышляли о женском ребуте ("Лига выдающихся леди"), однако все затеи, если над ними и велась какая-то работа, свернулись при покупке компании корпорацией Disney.

Сейчас к "Лиге" хочется проникнуться еще большей нежностью, поскольку контекст добавил ей невероятно трогательного символизма. Африка пообещала герою Коннери, что не даст ему умереть, — и в известном смысле сам актер останется с нами навсегда. Последние слова, которые он произнес с экрана, теперь кажутся напутствием всем нам: "Пускай этот новый век будет твоим, сынок, как старый был моим".