Кинопремьеры недели: любовь с "молочными зубами", чужой по-русски и тайная дверь в рай

Пандемия заставила многие кинокомпании пересмотреть свои планы на премьеры и самые крупные, порядка нового Бонда, отложить на потом. И все же после большого затишья кинотеатры Риги начали оживать. С соблюдением эпидемиологических норм в них можно посмотреть как авторское кино, так и массовое.

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C 1 августа правительство смягчило ограничительные меры пандемии - теперь в помещениях 1000 кв. метров и меньше могут одновременно находиться 250 человек с соблюдением дистанции 2 метра. Это относится и к кинотеатрам.