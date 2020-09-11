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Дилерша (La daronne)
Кинопремьеры недели: парижская наркомама, рижский таксист и жуткий Хабенский
Foto: Kadri no video

Легенда французского кино Изабель Юппер демонстрирует комедийный дар в фильме "Наркомама". Латвийская режиссер-аниматор Илзе Бурковска-Якобсен рассказывает о своем советском детстве в картине "Моя любимая война". В дебютном кино "Смена" рижанин Марек приоткрывает дверцу в реальную жизнь таксиста, в которой легче умереть, чем заболеть. А в российской "Фее" Константин Хабенский предстает в образе эгоцентричного антигероя.

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Дилерша (La daronne)

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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