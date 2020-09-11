Кинопремьеры недели: парижская наркомама, рижский таксист и жуткий Хабенский

Легенда французского кино Изабель Юппер демонстрирует комедийный дар в фильме "Наркомама". Латвийская режиссер-аниматор Илзе Бурковска-Якобсен рассказывает о своем советском детстве в картине "Моя любимая война". В дебютном кино "Смена" рижанин Марек приоткрывает дверцу в реальную жизнь таксиста, в которой легче умереть, чем заболеть. А в российской "Фее" Константин Хабенский предстает в образе эгоцентричного антигероя.

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По-прежнему из-за ограничений пандемии все билеты в кино персонализированы — при покупке без авторизации (в кассах или онлайн) необходимо указывать контактный телефон посетителя, ребенку можно указать номер сопровождающего его взрослого. Данные хранятся 30 дней после сеанса. Зарегистрированных членов киноклуба просят убедиться, что их контактная информация указана в профиле правильно.