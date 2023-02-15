23 февраля стартовала национальная кинопремия "Большой Кристап", лауреатов объявят 26 февраля. На сайте Национального киноцентра Filmas.lv с 21 по 28 февраля можно будет бесплатно посмотреть три тематических подборки – фильмы, сценарий к которым написал Алвис Лапиньш, ретроспективу фильмов режиссера Роланда Калниньша, а также лучшие фильмы 2021 года.

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Фильмы Алвиса Лапиньша

Алвис Лапиньш — один из самых творческих и ярких сценаристов латвийского кино является одним из немногих профессионалов и регулярно работающих кинематографистов в Латвии. Его фильмография насчитывает более 20 сценариев полнометражных фильмов. Алвис Лапиньш получил три награды "Большой Кристап" за лучшие сценарии художественных фильмов, а пять фильмов по его сценариям в разные годы получили приз зрительских симпатий.

На портале Filmas.lv можно посмотреть шесть фильмов, сценарий к которым написал Алвис Лапиньш: "Все из-за этой шальной Паулины" (1979, режиссер Вия Бейнерте), "Свечка, яркая как солнце" (1986, режиссер Люция Лочмеле), "Айя" (1987, режиссер Варис Брасла), "Рождественский переполох" (1993, режиссер Варис Брасла), "Водяная бомба для кота-толстяка" (2004, режиссер Варис Брасла; фильм доступен только на территории Латвии 25 и 26 февраля), Uz spēles Latvija (2014, режиссер Петерис Крылов, документальный фильм).

Лучшие фильмы 2021 года

В программе — лучший художественный фильм "За год до войны" (режиссер Давис Симанис), лучший документальный полнометражный фильм "Делле" (режиссер Андрей Верхоустинский), лучший анимационный фильм Čuči, čuči (режиссер Мара Лининя), лучший короткометражный фильм "Гроза" (режиссер Язеп Подниекс), лучший короткометражный документальный фильм "Переправа" (режиссер Паулс Кестерис), лучший дебютный фильм "Крутышки" (режиссер Марта Элина Мартинсоне; фильм доступен во всем мире, кроме Чехии и Словакии; в Латвии будет один показ в субботу, 25 февраля, с возможностью начать просмотр фильма с 17.00 до 24.00) и лучший студенческий фильм "Миллионеры из Приекуле" (режиссер Лива Полкмане).

Фильмы режиссера Роланда Калниньша (1922-2022)

Роланд Калниньш является уникальной личностью в истории латвийского кинематографа. Несмотря на сложную судьбу, его фильмы не только выдержали испытание временем, но и вошли в золотой фонд латвийского кино. В программу "Большого Кристапа" вошли фильмы "Камень и щебень" (1966) и "Дышите глубже" (1967). Другие фильмы Роланда Калниньша можно посмотреть в коллекции отреставрированной классики латвийского кино.

Национальная кинопремия "Большой Кристап" организована Союзом кинематографистов Латвии в сотрудничестве с Национальным центром кино и Министерством культуры Латвийской Республики.