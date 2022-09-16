Кинопровокации, фантасмагория и новый секс. "Балтийская жемчужина" покажет фестивальные хиты и новинки
Foto: Kadrs no filmas

С 21 по 26 сентября в кинотеатре Splendid Palace пройдет фестиваль "Балтийская жемчужина". В этом году программа сформирована так, чтобы каждый любитель кино всех возрастов и культурных традиций нашел для себя личное важное послание. В семи разделах кинопрограммы собраны 20 фильмов.

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Фестиваль откроется фильмом программы "Кино о Кино" режиссеров Мариан Кон и Гастон Дюпра "Неожиданный финал".

Если вы ищите антидепрессант без побочных эффектов – эта лента для вас. Блистательный актерский ансамбль - Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес - сделал из фильма остроумный и изысканный шедевр. Легкая, но бескомпромиссная сатира на киноиндустрию, атакующая святая святых — авторский кинематограф, оскорбленные амбиции и неоправданные претензии.

Для поклонников кинопровокаций — новый психо-сексуальный триллер "С любовью и яростью" режиссера Клер Дени, исследующий природу неверности и необузданного женского желания. Актриса Жульетт Бинош создает эмоциональный портрет раскованной и бесстыдной женской страсти.

Каннский кинофестиваль традиционно представлен самыми разными и неожиданными лентами, известными именами и шокирующими историями.

Восхитительный нео-нуар "Решение уйти" корейского кинорежиссера Пак Чан Ука - единственный участник программы Каннского кинофестиваля, удостоенный наивысшей оценки критиков, опубликованной журналом Screen Daily.

Вызывающе красивое и эмоционально экзальтированное кино небезосновательно сравнивают с совершенно не похожими друг на друга по жанрам картинам: "Головокружение" Альфреда Хичкока (идеальный нуар) "Любовное настроение" Вонга Карвая (изысканная романтическая комедия) и "Основной инстинкт" Пола Верховена (эротический триллер).

Великолепное кино! Здесь есть напряжение и интрига, изобретательное решение, потрясающие съемки и лихие повороты сюжета — все это выглядит очень по-хичкоковски Питер Брэдшоу, The Guardian

Режиссер в очередной раз подтвердил, что является одним из самых выдающихся визуальных стилистов в мировом кинематографе, не пропустите этот шедевр на большом экране.

Еще один из обязательных фильмов в списке каждого киномана — "Сувенир. Часть II" Джоанны Хогг с Онор Суинтон-Бирн и Тильдой Суинтон.

Глубокая, захватывающая картина о взрослении и воспитании чувств, в которой прустовская восторженная меланхолия, возвышенность и нежность, легко уживаются с забавной самоуверенностью юной девушки и безграничной властью над собственной жизнью взрослой женщины. Фильм умело балансирует между мелодрамой, семейной комедией и классическим мюзиклом.

Cамый экстравагантный фильм, когда-либо открывавший Каннский кинофестиваль - интригующую комедию "Окончательный монтаж" оскароносного режиссера Мишеля Хазанавичуса можно увидеть на единственном сеансе 26 сентября. Добро пожаловать в мир абсолютной фантасмагории, в которой все жанры смешаны, перекручены и вывернуты наизнанку.

В разделе "Фестивальная экзотика" — фильм режиссера Али Аббаси "Священный паук", получивший Приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале 2022. Мрачная криминальная драма с шокирующе жесткими сценами секса и насилия выбивается за пределы архитектуры детектива, превращаясь в динамичный триллер, пронзительный и жуткий, как долго сдерживаемый крик боли.

Для самых бесстрашных и отчаянных киноманов — новое иронично-зловещее творение Дэвида Кроненберга "Преступления будущего". Изощренный боди-хоррор с телесными трансформациями об особенностях развлечений арт- богемы в грядущем будущем.

Пожалуй, это самый шокирующий хоррор года Джонни Олексински, New York Post

В очень изменившемся мире будущего люди едят пластик, из-за чего в телах вырастают лишние нефункциональные орган. Люди больше не чувствуют боли и не страдают от болезней, и у многих людей появилась новое развлечение — как говорит одна из героинь: "Хирургия - это новый секс". Много крови и внутренностей - кино не для слабонервных.

Драгоценной жемчужиной в кино-короне фестиваля можно по праву считать новый фильм Паоло Соррентино "Это была рука Бога". Изящное кружево жизни одной семьи, элегантное размышление о прощении и любви, в меру сентиментальное и неожиданно оптимистичное. Каждый кадр выстроен как живописное полотно, позволяя теням и свету играть не меньшую роль, чем великолепным артистам.

Без преувеличения, Паоло Соррентино снял лучший и самый виртуозный фильм в своей карьере.

Для тех, кто не успел посмотреть фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", объявлен специальный дополнительный сеанс 25 сентября.

Специальное событие "Балтийской жемчужины" – "Эннио Морриконе. Сверкающая музыка", премьера которого с успехом прошла на Венецианском кинофестивале. Картина снята оскароносным кинорежиссером Джузеппе Торнаторе и посвящена одному из самых известных современных композиторов, выдающемуся маэстро Эннио Морриконе, чье имя навсегда связано с миром кино.

Это не просто уникальные архивные материалы и воспоминания, это грандиозный киноконцерт, в котором в роли ведущего – сам композитор, раскрывающий секреты своих музыкальных образов: от звона колоколов, револьверных выстрелов и воя койота, до губной гармошки и хулиганского насвистывания.

Фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном будет показан в рамках программы "Дебаты". Фильм рассказывает о покушении на политика и о расследовании этого преступления. "Пульсирующий триллер, эмоционально резонансный и невероятно напряженный, фильм, в котором шокирующе откровенно ставятся острые вопросы," - описывает ленту The Guardian.

Подробная программа фестиваля и расписание кинопоказов на сайте www.balticpearl.lv.

Билеты продаются в кассе в кинотеатре Splendid Palace и кассах Biļešu serviss.

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