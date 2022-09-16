Кинопровокации, фантасмагория и новый секс. "Балтийская жемчужина" покажет фестивальные хиты и новинки

С 21 по 26 сентября в кинотеатре Splendid Palace пройдет фестиваль "Балтийская жемчужина". В этом году программа сформирована так, чтобы каждый любитель кино всех возрастов и культурных традиций нашел для себя личное важное послание. В семи разделах кинопрограммы собраны 20 фильмов.

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Фестиваль откроется фильмом программы "Кино о Кино" режиссеров Мариан Кон и Гастон Дюпра "Неожиданный финал".

Если вы ищите антидепрессант без побочных эффектов – эта лента для вас. Блистательный актерский ансамбль - Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес - сделал из фильма остроумный и изысканный шедевр. Легкая, но бескомпромиссная сатира на киноиндустрию, атакующая святая святых — авторский кинематограф, оскорбленные амбиции и неоправданные претензии.

Для поклонников кинопровокаций — новый психо-сексуальный триллер "С любовью и яростью" режиссера Клер Дени, исследующий природу неверности и необузданного женского желания. Актриса Жульетт Бинош создает эмоциональный портрет раскованной и бесстыдной женской страсти.

Каннский кинофестиваль традиционно представлен самыми разными и неожиданными лентами, известными именами и шокирующими историями.

Восхитительный нео-нуар "Решение уйти" корейского кинорежиссера Пак Чан Ука - единственный участник программы Каннского кинофестиваля, удостоенный наивысшей оценки критиков, опубликованной журналом Screen Daily.

Вызывающе красивое и эмоционально экзальтированное кино небезосновательно сравнивают с совершенно не похожими друг на друга по жанрам картинам: "Головокружение" Альфреда Хичкока (идеальный нуар) "Любовное настроение" Вонга Карвая (изысканная романтическая комедия) и "Основной инстинкт" Пола Верховена (эротический триллер).