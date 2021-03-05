Глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов намекнул на то, что киносага о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг может пополниться еще одним фильмом.
Как сообщает CinemaBlend, гендиректор упомянул потенциал франшизы. "Есть такая штучка, Гарри Поттер, одна из любимейших франшиз. И мы невероятно благодарны возможности сотрудничать с Джоан Роулинг, так что тут есть еще много радостей и потенциала", — сказал он.
Предположительно, студия Warner Bros. может снять полнометражный фильм на основе пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Известно, что следующий фильм, действие которого разворачивается во вселенной Гарри Поттера — это новая часть "Фантастических тварей". Ее премьера должна состояться 14 июля 2022 года.