Кинотеатры ограничивают число зрителей, подарочным картам продлят срок действия

В свзяи с объявлением чрезвычайной ситуации, объявленной правительством 13 марта, рижские мультиплексы ограничат число зрителей - на каждый сеанс будут допускаться на более 100 человек.

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На домашней странице кинотеатра Forum Cinemas в данный момент можно приобрести не более 100 билетов в аудитории, где количество мест превышает 200, и до 50% - в аудитории, где количество мест менее 200.

Изменения коснутся также содержания сеансов и планируемых прямых трансляций. График изменений опубликован на странице кинотеатра.

Всем подарочным картам с активными датами срок действия продлен на три месяца. Информацию относительно подарочных карт, приобретенных через сервис Lieliska dāvana, кинотеатр рекомендует получить у компании Lieliska dāvana.

Такие же ограничения вводит и Multikino, о чем сообщается на домашней странице кинотеатра. Кинотеатр Cinnamon снижает максимальное число зрителей на одном сеансе до 90 человек.

Ранее также сообщалось, что все сеансы, а также концерты и другие публичные мероприятия отменены в кинотеатре Splendid Palace и других местах. Латвийская ассоциация продюсеров мероприятий призвала также отменить не только крупные, но и небольшие мероприятия.