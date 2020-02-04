Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей (почти 42,5 млн евро) и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал Kinobusiness.

"Холоп" сумел обогнать спортивную драму "Движение вверх", которая заработала 3043,7 млрд рублей. По данным на вечер 3 февраля сборы комедии составили 3044,2 млрд рублей.

Премьера "Холопа" состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой "мажор" в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в "прошлое" — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.

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