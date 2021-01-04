Комичный шедевр: итальянцы неоднозначно оценили новогоднее шоу Урганта
Foto: Kadrs no video

Новогодний выпуск передачи "Вечерний Ургант", который был выполнен в стиле эстрадных шоу 80-х, набрал на платформе YouTube за несколько дней свыше 4,3 млн просмотров и выбился в итальянские тренды.

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Выпуск был назывался Ciao, 2020! и был выполнен в итальянской стилистике. Имена участников шоу были переделаны на итальянский манер: ведущего программы Ивана Урганта звали Джованни Урганти.

В новогоднем шоу приняли участие певец Николай Басков, Иван Дорн, рэпер Егор Крид, исполнительницы Клава Кока и Ольга Бузова, а также тиктокер Даня Милохин, актер Александр Паль, группа Little Big и другие артисты.

Среди итальянской аудитории выпуск был замечен как простыми зрителями, так и СМИ. Например, газета La Repubblica назвала шоу гротескной сатирой и комичным шедевром, а также признанием в любви к самой Италии и ее культуре.

Однако некоторые жители европейской страны не согласились с таким мнением. Так, портал tgcom24 оценил такое представление как высмеивание итальянских традиций. По словам журналистов, авторы шоу "понимают, как нанести удар ради издевательства, которое граничит с весельем".

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