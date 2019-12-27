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"Безумцы" (Mad Men)
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

За последние десять лет индустрия телесериалов разрослась до монструозных масштабов. С одной стороны, все труднее становится ориентироваться в потоке новых проектов, ремейков и спин-оффов, с другой — для каждого зрителя найдется хоть одно любимое шоу.

Издание "Лента.ру" представляет рейтинг главных сериалов десятилетия — многие из них опередили свое время, некоторые задали планку для преемников, другие рассказали настолько жизненные и важные истории, что обойти их вниманием попросту невозможно.

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"Безумцы" (Mad Men)

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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