За последние десять лет индустрия телесериалов разрослась до монструозных масштабов. С одной стороны, все труднее становится ориентироваться в потоке новых проектов, ремейков и спин-оффов, с другой — для каждого зрителя найдется хоть одно любимое шоу.

Издание "Лента.ру" представляет рейтинг главных сериалов десятилетия — многие из них опередили свое время, некоторые задали планку для преемников, другие рассказали настолько жизненные и важные истории, что обойти их вниманием попросту невозможно.