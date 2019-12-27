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За последние десять лет индустрия телесериалов разрослась до монструозных масштабов. С одной стороны, все труднее становится ориентироваться в потоке новых проектов, ремейков и спин-оффов, с другой — для каждого зрителя найдется хоть одно любимое шоу.
Издание "Лента.ру" представляет рейтинг главных сериалов десятилетия — многие из них опередили свое время, некоторые задали планку для преемников, другие рассказали настолько жизненные и важные истории, что обойти их вниманием попросту невозможно.
- 1. "Безумцы" (Mad Men)
- 2. "Девочки" (Girls)
- 3. "Викинги" (Vikings)
- 4. "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead)
- 5. "Игра престолов" (Game of Thrones)
- 6. "Южный парк" (South Park)
- 7. "Рассказ служанки" (The Handmaid's Tale)
- 8. "Черное зеркало" (Black Mirror)
- 9. "Время приключений" (Adventure Time)
- 10. "Настоящий детектив" (True Detective)
- 11. "Рик и Морти" (Rick and Morty)
- 12. "Фарго" (Fargo)
- 13. "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" (Breaking Bad, Better Call Saul)
- 14. "Конь БоДжек" (BoJack Horseman)
- 15. "Сообщество" (Community)
- 16. "Атланта" (Atlanta)
- 17. "Твин Пикс: Возвращение" (Twin Peaks: The Return)
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