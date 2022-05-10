Screenshot
Foto: Screenshot

Во время праздничного концерта в честь дня победы на Первом канале российского телевидения на заднем плане показали фотографии едва ли не самых знаменитых американских преступников Бонни и Клайда.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Снимок появился в кадре во время песни "Если б не было войны" в исполнении певицы Зары. По замыслу сценаристов фотографии должны были показывать пары, которые разлучила война. Однако на данном фото изображены едва ли не самые известные в истории американские грабители и убийцы, действовавшие во времена Великой депрессии, - Бонни Паркер и Клайд Бэрроу.

Более того, это фото является едва ли не самым известным изображением этих преступников и даже иллюстрирует соответствующую статью в Википедии.

С 1932 по 1934 год Бонни и Клайд совершили множество налетов на банки и магазины, не гнушаясь человеческих жертв: от их рук погибли девять полицейских и несколько гражданских лиц. Однако в мае 1934 года криминальная пара попала в засаду и была застрелена полицейскими.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?