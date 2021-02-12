Контент на миллионы: как знаменитости зарабатывают, благодаря Netflix

Сервис Netflix начнет транслировать кулинарное шоу для детей, вести которое будет Мишель Обама. После того, как в 2018 году бывшая первая леди США и ее супруг подписали с сервисом контракт на создание контента, это станет вторым проектом, созданным вокруг нее. Супруги Обама — не единственная знаменитая пара, договорившаяся с Netflix о создании передач: сделки заключили также принц Гарри и Меган Маркл и Дэвид и Виктория Бекхэм. Причем предполагается, что они подписали контракты на многомиллионные суммы.

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Бывшая первая леди США Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на стримминговом сервисе Netflix. Как сообщает CNN Business, программа под названием "Ваффлз + Мочи" стартует 16 марта – в передачах кукольные персонажи Ваффлз и Мочи будут учиться покупать продукты и готовить из них блюда под руководством владелицы супермаркета в исполнении Мишель Обамы.

Foto: Reuters/Scanpix

С помощью волшебной тележки, как говорится в пресс-релизе, герои "отправятся по миру, путешествуя по кухням, ресторанам, фермам и домам, готовя блюда из обычных ингредиентов вместе с известными шефами, домашними поварами, детьми и знаменитостями".

Это уже второе шоу на Netflix, построенное вокруг Мишель Обамы – после документального фильма "Становление" по ее одноименной книге, вышедшего в мае 2020 года. Все это выпускается в рамках многолетнего контракта о сотрудничестве, который подписали с сервисом Барак и Мишель Обама в 2018 году.

Тогда они создали продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая и должна создавать программы для Netflix – как говорилось в пресс-релизе, это будут "художественные сериалы, импровизированные сериалы, документальные сериалы, документальные фильмы и передачи", которые освещают темы, поднимавшиеся Бараком Обамы во время его президентского срока. Компания уже получила премию "Оскар" в прошлом году за документальный фильм "Американская фабрика", повествующий о том, как китайский миллиардер приобрел заброшенный завод General Motors в штате Огайо и что из этого вышло.

Сумма контракта между Бараком и Мишель Обама и сервисом Netflix не раскрывалась.

За последние годы Netflix подписал соглашения на производство контента с несколькими знаменитыми парами. В сентябре прошлого года стало известно, что новыми производителями контента для сервиса станут принц Гарри и Меган Маркл – сумма сделки не разглашалась, однако издание Deadline предполагало, что она могла составить $150 млн.

Пара, отказавшаяся в прошлом году от своих королевских обязанностей и поселившаяся в Калифорнии, договорилась создавать для сервиса художественные и документальные сериалы, документальные фильмы, передачи и программы для детей.

Foto: Vida Press

"Нашей задачей будет создавать контент, который дает не только информацию, но и надежду, — говорилось в заявлении герцогов Сассекских изданию The New York Times. – Как молодые родители, мы также считаем важным делать вдохновляющие семейные программы". Как сообщало издание Town & Country, принц Гарри и Меган Маркл уже работают над серией мультипликационных фильмов для детей о знаменитых сильных женщинах.

"Я думаю, это будет самый восхитительный, самый просматриваемый контент 2021 года", — говорил о будущих программах пары один из генеральных директоров Netflix Рид Хастингс на канале CNBC.

Foto: AP/Scanpix

Еще одной мощной сделкой Netflix стал контракт с Дэвидом и Викторией Бекхэм на создание реалити-шоу о жизни бывшего футболиста. Как сообщил Vogue в ноябре 2020 года, сумма его составила $20 млн. За эти деньги Netflix получил домашние видео, сделанные семьей с 1999 года, когда певица Spice Girls и футболист поженились. Любительские ролики снимались по мере того, как семья разрасталась – у пары рождались сыновья Бруклин, Ромео и Круз и дочь Харпер. В создании документального сериала о Бекхэме принимает участие медиакомпания Studio 99, принадлежащая ему самому.