Коронавирус нанесет киноиндустрии миллиардные убытки
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Китайский коронавирус принесет киноиндустрии миллиардные убытки, считают аналитики. Критической ситуация может стать, если эпидемия распространится в США.

2019 год, что примечательно, стал наиболее успешным в истории кинобизнеса: общая касса составила, согласно данным The Hollywood Reporter, около $42,5 млрд, что стало рекордным показателем. Однако в 2020-м подобный результат уже точно не повторится.

Из-за мер предосторожности, введенных в некоторых странах, в которых коронавирус к настоящему моменту распространился наиболее сильно (а это — помимо Китая — Южная Корея, Италия и Япония), международный кинорынок несет огромные потери. По мнению аналитиков, пневмония нового типа, вызванная вирусом, лишит индустрию как минимум $5 млрд, а в случае ее массового проникновения в других страны (особенно — в США) картина и вовсе может стать критической.

В том же Китае, который является вторым после Штатов рынком по киносборам, на время вспышки были закрыты примерно 70 тыс. кинотеатров: это, в частности, привело к тому, что сборы в период традиционного Китайского Нового года (с 24 января по 23 февраля) в 2020-м составили всего $4,2 млн против $1,76 млрд за тот же промежуток времени в 2019-м.

Подобная обстановка вырисовывается и в Южной Корее, пятом по величине рынке в мире: в минувшие выходные общая касса по стране сократилась на 80% по сравнению с теми же выходными в прошлом году. Как отмечает представитель CGV, крупнейшей сети кинотеатров в стране, атмосфера страха в связи с коронавирусом "ощутима".

"Ситуация схожа с той, что мы наблюдали во время распространения свиного гриппа в 2009 году, когда в Корее было 80 тыс. инфицированных", — добавляет он.

В Италии, европейском очаге коронавируса, как ожидается, в скором времени будет закрыта примерна половина всех кинотеатров, что приведет к еще большему снижению сборов. При этом еще в минувшие выходные итальянский бокс-офис показал падение на 76% процентов по сравнению с прошлым годом.

Стабильно падает суммарная выручка кинотеатров и на территории Японии, который является третьим по мощи кинорынком мира: начиная с уикенда 18-19 февраля местный бокс-офис показывает перманентное снижение (в общей сложности выходные сборы за месяц с небольшим, по данным BoxOfficeMojo, упали на 42%).

При этом в свете эпидемии большие голливудские студии объявляют о переносе премьер своих крупных проектов на важных для суммарной кассы рынках. Так, в частности, Disney, согласно СМИ, отложил на неопределенный срок дату появления в китайском прокате ремейка "Мулан" (учитывая особенности фильма, на китайских зрителей его продюсеры рассчитывали особенно), такая же судьба постигла новую часть "Джеймса Бонда". В то же время в Корее была перенесена премьера мультфильма "Вперед". Сильно не повезло со вспышкой коронавируса ленте "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", в которой снялся Роберт Дауни-младший: создатели картины возлагали большие надежды на Китай, однако из-за распространения вируса проект, по оценкам экспертов, недобрал около $50 млн.

По состоянию на 3 марта 2020 года в мире зафиксировано более 90 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, из-за которого умерли в общей сложности более 3 тыс. человек, тогда как вылечились без малого 50 тыс. Очагами инфекции на данный момент являются Китай (более 80 тыс. зараженных), Южная Корея (более 5 тыс.), Италия (более 2 тыс.), Иран (1,5 тыс.) и Япония (почти тысяча подтвержденных случаев).

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