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"Межгалактическое пространство" ("Интергалактик") / Intergalactic
Publiciātes foto
Foto: Publiciātes foto

В этом месяце на экраны выходит великое множество разнообразных телепроектов — от нового выпуска анимационного альманаха "Любовь, смерть и роботы" и второй части финального сезона "Люцифера" (с 28 мая на Netflix) до комедии про коронавирусных зомби и драмы о сложных взаимоотношениях в семье супергероев.

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О главных сериалах мая пишет "Лента.ру".

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"Межгалактическое пространство" ("Интергалактик") / Intergalactic

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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