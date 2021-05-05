В этом месяце на экраны выходит великое множество разнообразных телепроектов — от нового выпуска анимационного альманаха "Любовь, смерть и роботы" и второй части финального сезона "Люцифера" (с 28 мая на Netflix) до комедии про коронавирусных зомби и драмы о сложных взаимоотношениях в семье супергероев.
О главных сериалах мая пишет "Лента.ру".
- 1. "Межгалактическое пространство" ("Интергалактик") / Intergalactic
- 2. "Девушка по вызову" / The Girlfriend Experience
- 3. "Поза" / Pose
- 4. "Легендарный квест: Пир ворона" / Mythic Quest
- 5. "Наследие Юпитера" / Jupiter's Legacy
- 6. "Госпожа" ("Владычица") / Domina
- 7. "Холстон" / Halston
- 8. "Любовь, смерть и роботы" / Love, Death + Robots
- 9. "Подземная железная дорога" / The Underground Railroad
- 10. "Метод Комински" / The Kominsky Method
- 11. "Выскочка" / Shrill
- 12. "М.О.Д.О.К." / Marvel's M.O.D.O.K.
- 13. "Мастер не на все руки" / Master of None
- 14. "Этот чертов Майкл Че" / That Damn Michael Che
- 15. Girls5eva
- 16. Вторая волна: Укус / The Bite
- 17. "Селена" / Selena: The Series
- 18. "Особенный" / Special
- 19. "Управляй миром" / Run The World
- 20. "Чи" / The Chi
- 21. "Рагнарек" / Ragnarok
- 22. "Люцифер" / Lucifer