В этом месяце на экраны выходит великое множество разнообразных телепроектов — от нового выпуска анимационного альманаха "Любовь, смерть и роботы" и второй части финального сезона "Люцифера" (с 28 мая на Netflix) до комедии про коронавирусных зомби и драмы о сложных взаимоотношениях в семье супергероев.

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О главных сериалах мая пишет "Лента.ру".