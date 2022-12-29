Корпоративная антиутопия и приветы из 90-х: 10 лучших сериалов 2022 года, которые вы могли пропустить

2022-й был особенно богат на сериальные премьеры. Помимо долгожданных приквелов "Игры престолов" и "Властелина колец" на малые экраны вышли новые сезоны "Очень странных дел" и "Белого лотоса", очередной проект мастера хоррора Майка Флэнегана, спин-офф культовой "Семейки Аддамс" от мрачного сказочника Тима Бертона, а также многострадальная экранизация "Песочного человека" Нила Геймана.

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Вспоминаем самые интересные сериальные релизы уходящего года.

Дом дракона





Один из самых больших долгостроев HBO — приквел "Игры престолов" о кровопролитном правлении беловолосого рода Таргариенов — как и ожидалось, побил все рейтинги просмотров — и дело тут, конечно, не только в драконах. Весь сюжет сериала построен на противостоянии двух сильных женщин — Алисенты (Оливия Кук) и Рейниры (Эмма О'Дарси) — каждая из которых имеет свои виды и основания претендовать на Железный трон. Как и прежде, во вселенной Джорджа Мартина нет идеально "плохих" и "хороших" персонажей: есть лишь те, кто стремится к власти и те, кто пытается ее всеми силами удержать, а правда может быть как на стороне выигравших, так и на стороне проигравших.

Разделение





Научно-фантастический проект Apple TV+ разворачивается в альтернативном будущем, в офисе загадочной компании Lumon Industries, руководство которой использует медицинскую процедуру так называемого разделения, отделяя таким образом рабочие воспоминания сотрудников от личных. Главный герой шоу — офисный планктон по имени Марк (Адам Скотт) — начинает подозревать, что его компания находится в центре какого-то закрученного заговора и даже имеет непосредственное отношение к гибели его жены. "Разделение" умело балансирует между жанрами конспирологического триллера и психологической драмы, удерживая внимание зрителя с помощью многочисленных сюжетных твистов. Сериал Бена Стиллера уже успел отличиться в наградном сезоне и совершенно точно не собирается останавливаться на достигнутом.

Медведь





На волне внезапного тренда на гастрономию в кино режиссер ситкома "Атланта" Хиро Мурай выпустил сериал "Медверь", повествующий о шеф-поваре Карми (Джереми Аллен Уайт), который всеми правдами и неправдами пытается спасти убогую закусочную, доставшуюся ему в наследство. Получается у него, конечно, не сразу. Но этим и хорош "Медведь". Без лишних прикрас этот сериал демонстрирует все подводные камни современной кулинарной индустрии, работа внутри которой приносит больше стресса, чем удовольствия. Тем не менее к мытарствам Карми, как и к бешеному ритму шоу, быстро приспосабливаешься, подсаживаясь на "Медведя" как на настоящий эмоциональный наркотик.

Дорога в тысячу ли





Прекрасный вариант для поклонников неспешного, медитативного повествования. Действие исторической драмы "Дорога в тысячу ли", основанной на одноименном романе Мин Чжин Ли, разворачивается в Корее начала прошлого века. Все ключевые события шоу показаны через призму четырех поколений одной и той же семьи. По мере развития сюжета авторы затрагивают темы душевного кризиса, японской оккупации, вынужденной эмиграции и поиска смысла жизни. Помимо всего прочего, "Дорога в тысячу ли" обладает феерически красивым визуалом и неподдельным национальным колоритом, который точно придется по вкусу всем, кто неравнодушен к южнокорейской культуре.

Уэнсдей





Буквально за две недели после своего релиза спин-офф "Семейки Аддамс" под названием "Уэнсдей" умудрился превратиться в самое обсуждаемое шоу уходящего года. Продюсеры Netflix умело соединили в одном сериале элементы традиционного фэнтези (волшебная школа, монстры, суперспособности) и классического подросткового каминг-оф-эйджа. Естественно, от культовой черной комедии Барри Зонненфельда в "Уэнсдей" ничего не осталось. Тем не менее спин-офф, созданный при непосредственном участии Тима Бертона, хорош сам по себе и не требует сравнений с оригиналом.

Интервью с вампиром





Еще один "привет" из 90-х. Новая экранизация "Интервью с вампиром" Энн Райс пришла на смену голливудскому хиту с участием Брэда Питта, Тома Круза, Антонио Бандераса и Кирстен Данст. В свое время фильм Нила Джордана стал настоящим хитом, однако стоящего продолжения так и не получил. Спустя более двух десятков лет продюсеры AMC решили воскресить историю Райс, переместив действие ее романов в конец XX века. При этом, один из главных героев сериала — меланхоличный вампир Луи — превратился в креола, потомка бывших рабов, страдающего от дискриминации в элитарном "белом" обществе. Внезапный социальный контекст пошел сериалу лишь на пользу — новое "Интервью с вампиром" не просто переосмысляет первоисточник, оно придает ему совершенно новые контексты и смыслы.

Черная птица





Настоящая находка для всех поклонников жанра тру крайм. Мини-сериал "Черная птица" основан на реальных событиях, произошедших в США в начале 90-х годов. Главный герой — арестованный за продажу наркотиков Джимми Кин (Тэрон Эджертон) — соглашается на необычную сделку с полицией: ему необходимо вытащить признание из своего сокамерника Ларри Холла (Пол Уолтер Хаузер), подозреваемого в убийстве 14 девушек. Проблема лишь в том, что Ларри — тихоня и большой интеллектуал, который вот уже несколько месяцев водит ФБР за нос. "Черная птица" умело акцентирует внимание на психологических особенностях каждого из главных героев, выворачивая наружу их внутренние травмы, которые со временем становятся не только защитой, но и оружием против оппонента.

Будет больно





Еще один сериал о тяжелых рабочих буднях. На этот раз место действия — государственная больница Лондона, в которой проходит практику начинающий акушер-гинеколог Адам Кей (Бен Уишоу). Как и "Медведь" Хиро Мурая, "Будет больно" открыто демонстрирует все ужасы и риски профессии врача, которая не просто убивает людей изнутри, но и лишает их самого дорогого — любви к собственному делу. В основу "Будет больно" легли мемуары самого Адама Кея, который бросил работу в больнице и стал довольно успешным комедийным писателем. В самом сериале для комедии места не нашлось — это самая настоящая, изматывающая драма о выгорании и несправедливости мира, которая раз за разом рушит все зрительские иллюзии.

Перезапуск





В эпоху бесконечных сиквелов и ремейков комедийное шоу, сюжет которого строится на производстве перезапуска культового ситкома, кажется как никогда ироничным. Главная героиня "Перезапуска" — сценаристка по имени Ханна Корман — которая мечтает возродить легендарный телевизионный проект отца, который давным-давно ушел из семьи. Однако как только начинаются съемки, блудный родитель выходит на связь и даже решает переписать скрипт дочери, убрав оттуда все оригинальные и свежии решения. По большому счету, авторы "Перезапуска" пытаются переосмыслить современную этику производства сериалов, в котором появилось слишком много нюансов и болевых точек: в то время как прогрессивные авторы страдают от бесконечной цензуры, актеры просто мечтают выйти из устаревшего амплуа.

Очень странные дела





Сложно говорить о главных сериалах 2022-го года вне контекста нового сезона "Очень странных дел", производство которого затянулось на целых два года из-за пандемии коронавируса. Действие шоу разворачивается всего спустя полгода после событий третьего сезона. Главные герои, оказавшиеся в разных уголках страны, решают объединиться, когда Хоукинсу вновь угрожает опасность из Изнанки. Четвертый сезон "Очень странных дел" заметно превосходит своих предшественников по уровню и размаху спецэффектов — новые эпизоды шоу радуют потрясающей графикой уровня современных научно-фантастических блокбастеров. Отдельного внимания также заслуживает невероятно харизматичный злодей Векна в исполнении Джейми Кэмпбелла-Бауэра, который стал настоящим украшением сезона.