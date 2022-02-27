"Крестному отцу" исполнилось 50 лет. Как снимался один из самых важных фильмов в истории кино?

Кончилось тем, что продюсеру Элу Радди пришлось пойти на встречу с Коломбо и двумя его коллегами, которые угрожали смертью Эвансу и всем его сотрудникам. Взволнованный продюсер дал мафиози-правозащитнику текст сценария, тот раздраженно попросил прочесть его одного из своих помощников. В итоге исключительно из-за нежелания вникать в текст бандиты пошли на мировую с продюсерами. Радди сказал, что "Крестный отец" не унижает итальянцев — там есть и мерзкий продюсер еврей, и продажный ирландский коп — то есть полное равноправие в смысле распределения негодяйских качеств. Коломбо все же потребовал удалить из текста слово "мафия", но, к счастью, оно встречалось там всего раз, так что задача была вполне посильной. Руководство, правда, чуть было не уволило Радди, но его отбил Коппола, объяснивший, что без Эла фильм не получился бы вовсе.

К счастью для картины, в разгар съемок, в июне 1971-го, на очередном митинге Лиги на Коломбо было совершено покушение, от которого он так до конца и не оправился. В любом случае членам клана стало очевидно не до кино

Кстати, Пьюзо еще в начале работы посоветовал Копполе никогда, ни при каких обстоятельствах не сходиться близко с прототипами героев "Крестного отца". Писатель объяснял это предостережение злодейским обаянием бандитов. Сам же Коппола неоднократно признавался, что в настоящих гангстерах нет ничего похожего на романтический флер, который он создал своим героям. Когда во время съемок третьего "Крестного отца" в вагончик Копполы постучался сам Джон Готти (некоронованный "король Нью-Йорка"), режиссер отказался, сказавшись ужасно занятым съемочным процессом.

Вито и сыновья

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С тем, что семейство Корлеоне и его присные в "Крестном отце" получились героями иконическими, вряд ли возьмутся спорить даже завзятые скептики. Сложно представить, чтобы роли Вито, Майкла, Сонни или Тома Хейгена сыграли какие-то другие актеры. Однако практически за каждого из них Копполе пришлось буквально сражаться. Пробы Джеймса Каана, Роберта Дювалла и Дайэн Китон Фрэнсис снимал у себя дома (для вживания в образ мужчин даже постригла жена режиссера). Важно понимать, что никто из них в тот момент не был не только звездой, но и в принципе известным актером. То же касается и Аль Пачино, на котором Коппола настаивал особенно рьяно. Ему хотелось, чтобы сицилиец Майкл был больше похож на чернявого уроженца юга Италии, чем на Роберта Редфорда, Джека Николсона или Уоррена Битти, которым прочили эту роль. Последнему, кстати, предлагали выступить одновременно и режиссером фильма — благодаря успеху "Бонни и Клайда" Артура Пенна. Однако, когда ему прислали сценарий, Битти закатил глаза со словами: "Еще один гангстерский фильм?" И на место постановщика больше не претендовал. Пачино не устраивал продюсеров низким ростом и некоторой анемичностью игры. Говорят, что Копполу поняли лишь на сцене первого убийства, совершенного Майклом, — молодой актер вспыхнул таким адским пламенем, что сомнений в кастинге уже ни у кого не было.

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С ролью Вито Корлеоне тоже все было совсем не гладко. На нее, в частности, претендовал Берт Ланкастер, который собирался на первых порах даже стать режиссером экранизации. Роберту Эвансу пришлось действовать быстро, чтобы запустить картину, не позволив студии продать право постановки Ланкастеру. При Копполе в качестве Вито сначала собирались использовать заслуженного американского комика Дэнни Томаса. А вот мечтой Пьюзо было отдать эту роль Марлону Брандо — однако студия наотрез отказывалась брать в фильм столь взбалмошного и неуправляемого артиста. Копполе, которому идея с Брандо тоже понравилась, поставили три условия: Брандо снимается бесплатно, Брандо, в случае чего, платит неустойку в миллион долларов, и, наконец, Брандо на общих основаниях участвует в пробах. Когда Коппола с парой операторов приехал к Марлону домой, едва проснувшийся актер все понял. Завязал длинные светлые волосы в пучок, намазал их черным кремом для обуви — и заговорил сиплым грудным голосом. Он не вышел из образа даже когда пришлось ответить на телефонный звонок. Студийным боссам пришлось уступить: на экране перед ними был не бешеный Брандо, а степенный дон Вито Корлеоне.

Наследие

Скептически настроенные критики после премьеры писали, что "Крестный отец" не пройдет испытания временем, приводя в качестве положительного примера "Унесенных ветром". Практика показала обратное. Норман Мейлер, который в начале семидесятых освещал президентскую кампанию Ричарда Никсона, писал о сходстве своего героя и Вито Корлеоне. Как ни странно, такое сравнение почти сразу стало восприниматься как комплимент. То же случилось и с самим термином "крестный отец". Им с радостью пользуются бизнесмены, поп-звезды и даже политики — последним поклонником хлесткого образа был Дональд Трамп.

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Коппола, в свою очередь, до сих пор вспоминает работу над первым фильмом трилогии как не лучшие дни своей жизни. К концу монтажа он был так вымотан, что убедил себя в том, что фильм вышел скучный и долгий, так что надо браться за что-то другое. Оглушительный успех застал Фрэнсиса за написанием сценария для экранизации "Великого Гэтсби". Остальное — уже история… Кстати, съемки второго "Крестного отца" Коппола вспоминает куда более радостно благодаря тому, что ему не нужно было воевать с продюсерами, давшими постановщику-классику карт-бланш. Но это уже совсем другая история, к которой, впрочем, мы вполне можем скоро вернуться — полвека сиквелу исполнится всего лишь через два года.