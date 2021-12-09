Кристен Стюарт сыграла страдающую принцессу Диану в новом фильме. Что из этого вышло?

Скоро в прокат выходит один из самых нашумевших фильмов года — "Спенсер" Пабло Ларраина с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы.

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Как чилийский режиссер сумел создать достоверную и жутковатую фантазию по мотивам биографии одной из главных героинь конца XX века, рассказывает "Лента.ру".

Рождество во всем мире — обязательный повод собраться всей семьей за праздничным столом, посмотреть друг другу в глаза, сделать близким что-то приятное. Все это справедливо и для королевской семьи Великобритании (кроме пункта про "приятное", но об этом чуть позже). Торжественный ужин традиционно проходит в Сандрингемском дворце. Перед сочельником сюда стягиваются бронированные машины, которые везут не только многочисленную охрану, но и разнообразные яства. Мчатся на праздник и члены августейшего семейства — перед выходными необходимо успеть облачиться в соответствующие наряды и обязательно взвеситься.

Foto: Kadrs no filmas

Опаздывает только урожденная мисс Спенсер, супруга принца Чарльза принцесса Диана (Кристен Стюарт). Народная любимица передвигается по проселкам за рулем и будто бы во сне — так бывает, когда пытаешься оттянуть нежелательную встречу. Она заезжает на заправку за дурацкими игрушками для сыновей, бежит рассмотреть пугало, одетое в куртку ее отца... Но приезд во дворец неизбежен и оборачивается для Дианы форменным адом. За ней следят, ее бесконечно одергивают, Чарльз (Джек Фартинг), не скрываясь, дарит такое же колье, какое недавно презентовал любовнице. Единственная отдушина — это дети, Уильям и Гарри, — но и они, кажется, все больше отдаляются, намекая, что мама ведет себя "глупо". Вдобавок ко всему в спальне кто-то многозначительно оставил биографию Анны Болейн, так что Диана плавно движется от невроза к нервному срыву. Или, возможно, к свободе.

Фильм "Спенсер" предваряется титром "Притча, основанная на реальной трагедии". Несмотря на задекларированную первыми кадрами серьезность интонаций, в этой открывающей надписи есть некоторая доля пусть и невеселой, но иронии. Титр как будто настраивает зрителя на то, что впереди рассказ о трагической гибели принцессы Дианы, которую многие по сей день почитают за святую. Однако речь в фильме идет о совсем другом эпизоде — во многом, очевидно, вымышленном заслуженным сценаристом Стивеном Найтом ("Острые козырьки", "Порок на экспорт", "Лок"). В этой обманке — ключ к правилам игры, с помощью которой режиссер Пабло Ларраин собирается удерживать внимание зрителя на протяжении без малого двух часов.

Foto: Kadrs no filmas

Впрочем, зрители, знакомые с творчеством Ларраина, вряд ли ждали от него очевидных ходов. 45-летний чилиец обладает ярким и выразительным почерком и совершенно не стремится его скрывать. Его фильмы (от "Джеки" и "Неруды" до недавнего сериала "История Лизи" по Стивену Кингу) — киноживопись в самом широком смысле. Здесь и тщательно простроенные натюрморты, и психологические пейзажи, и импрессионизм и, конечно, портрет. "Спенсер" — пополнение именно ларраиновской портретной галереи выдающихся людей, ни одно полотно в которой при этом не было ни парадным, ни декоративным.

Ларраин всякий раз ищет неочевидный ракурс, который, с одной стороны, раскроет героя (или героиню) с необычной стороны, а с другой — позволит поговорить о темах, занимающих самого режиссера

Одна из этих тем, разумеется, власть — не зря ведь сам Пабло приходится сыном действующему министру юстиции Чили. Женщина в центре такого разговора всегда заостряет проблему — это уже проверено на примере Жаклин Кеннеди в "Джеки". Однако там речь шла о том, как после смерти супруга Джеки создает миф о нем, берет в свои руки расхристанные информационные потоки, определенным образом проявляет силу. "Спенсер" в этом смысле произведение практически противоположное по идее. Диана Спенсер хочет быть матерью, возлюбленной, дочерью — кем угодно, но только не человеком, чей профиль в перспективе отчеканят на монетах или отпечатают на купюрах. Приступы булимии у нее вызывает даже не паранойя, спровоцированная ежовыми рукавицами дисциплины, которые не снимают все ее окружающие. Нет, это в самом пространстве Сандрингемского дворца как будто физически нет воздуха и естественного света. Более того, пресекается и любая попытка впустить в помещение кислород: в опочивальне принцессы даже сшивают шторы — формально для того, чтобы избежать папарацци. В этом жесте есть еще один укол горькой иронии, учитывая причины реальной гибели героини.

Foto: Kadrs no filmas

Уже после венецианской премьеры критики по большей части сошлись на том, что "Спенсер" по степени давления на зрителя, по уровню напряжения напоминает хоррор. Кто-то сравнивал фильм Ларраина с "Сиянием" Кубрика, иные — с картиной Бергмана "Фанни и Александр", где тоже вполне хватало экзистенциальной жути. В момент, когда Диана буквально превращается в Анну Болейн, жанр физически прорывается в пространство драмы, заставляя вздрагивать. Для Ларраина все это, впрочем, лишь метод, а целью является высказывание о бесчеловечной природе всякой власти. И высказывание это читается уже на уровне текстуры изображения: временами кажется, что по статичному кадру, будто бы заполненному стоячей водой, идет мелкая рябь, вызванная мечущейся внутри живой жизнью.

Единственное, что мешает по-настоящему проникнуться и полюбить эту картину — ее несколько излишняя (и нетипичная для Ларраина) сентиментальная прямолинейность. Упомянутая живописность художественного пространства в фильмах автора всегда была скорее многозначной, чем раздражающе многозначительной. Здесь же довольно продолжительная картина подчинена одной нехитрой мысли, которая лишь повторяется на разные лады с нарастающей интонацией. Вероятно, винить тут стоит сценариста Найта и исполнительницу главной роли. Стюарт справилась с трансляцией беззащитности, но так и не смогла наделить свою Диану Спенсер свойственной ей загадочностью. Однако все эти факторы, пожалуй, едва ли смогут по-настоящему испортить удовольствие от просмотра. Пусть это и не лучший фильм Ларраина, но в ключевые моменты он все так же выразителен и точен — вплоть до болезненности, имеющей на выходе неизменно целительный эффект.

В Латвии фильм "Спенсер" (Spencer) выходит в прокат в 2022 году.