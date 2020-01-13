Критики назвали лучшие фильмы прошлого года

В Калифорнии прошла 25-я ежегодная церемония вручения награды "Выбор критиков".

Лучшей картиной года по версии кинокритиков США стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

В номинации также были представлены фильмы "Джокер", "1917", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Брачная история", "Ford против Ferrari", "Паразиты", "Неограненные драгоценности"​​​.

Лента Тарантино была отмечена еще двумя наградами – за работу постановщика и оригинальный сценарий, который был написан самим режиссером.

Победителями в категории "Лучший режиссер" стали сразу два номинанта: британец Сэм Мендес за драму "1917" и южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо за "Паразитов".

За монтаж и операторскую работу критики также отметили исторический фильм Сэма Мендеса.

Довольно ожидаемыми стали награды кинокритиков за главную мужскую и женскую роль — Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер за "Джокера" и "Джуди" соответственно.

За лучшую роль второго плана награды были удостоены Лора Дерн за картину "Брачная история" и Брэд Питт за роль в фильме Тарантино.

Лучшим актерским составом критики назвали коллектив фильм Мартина Скорсезе "Ирландец".