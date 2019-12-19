Ксения Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект "Подъем" со ссылкой на источник, участвующий в съемках.

Отмечается, что первый выпуск передачи, которую запустит журналистка, будет посвящен футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, в октябре 2018 года устроившими две драки в центре Москвы и ставшими фигурантами уголовных дел. Запись передачи начнется 21 декабря.

По данным источника проекта, переговоры о съемках передачи длились несколько месяцев. Ее производство должно было начаться в сентябре, но несколько раз переносилось. Также сообщается, что несколько других выпусков программы уже отсняты. Передача будет выходить в формате ток-шоу.

Слухи о том, что Собчак запустит свое шоу на Первом канале, появились в мае 2019 года. Тогда ведущая подтвердила, что уже в течение двух лет ведет переговоры о передаче с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

В сентябре на сайте телеканала появился анонс нового шоу с Собчак. Telegram-проект Baza утверждал, что журналистку хотели сделать ведущей "Пусть говорят", а Telegram-канал "Только никому..." — что Собчак и Борисов будут вести передачу поочередно, по неделе — каждый.

Борисов затем заявил, что не собирался покидать телеканал. В настоящий момент он продолжает вести передачу. Журналист ведет "Пусть говорят" с 2017 года, после того, как прежний ведущий программы Андрей Малахов перешел в ВГТРК с собственным шоу "Прямой эфир".

Собчак сотрудничала с Первым каналом в 2008-2009 годах. Позднее она работала на телеканале "Дождь" и вела YouTube-канал "Осторожно, Собчак". В 2018 году ведущая поучаствовала в президентской гонке, после чего вернулась в эфир федеральных каналов. В мае 2019 года она стала генеральным продюсером канала "Супер".