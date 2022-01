Кто поедет на "Евровидение": известны все участники национального отбора

Кто представит нашу страну на международном песенном состязании в итальянском Турине, станет известно 12 февраля.

Победитель будет определен в ходе конкурса Supernova, который пройдет в прямом эфире Латвийского телевидения. К уже названным участникам отбора присоединится еще один - его интернет-голосованием выберут зрители с 10 до 14 января. 5 февраля пройдет полуфинал, 12 февраля - финал.

На данный момент известны 16 полуфиналистов, но не все из них обнародовали видео своих композиций для широкой публики. Но послушать их можно тут.

1. Амината "I'm Letting You Go" (автор – Амината Савадого)

Амината в особом представлении не нуждается. Она уже участвовала в "Евровидении" в 2015 году с песней Love Injected и заняла 6 место. Еще год спустя написанная ею композиция Heartbeat в исполнении Юста Сирмайса заняла в конкурсе 15 место.

На счету Аминаты уже три студийных альбома (Inner Voice, Red Moon и Maiga vara) и 18 синглов. С 2020 года певица сотрудничает с латвийским подразделением гиганта индустрии Universal Music.

2. Бейтрисе Хейслере "On the Way Home" (музыка – Эдвар Гриезе, слова – Эвард Гриезе и Беатрисе Хейслере)

Беатрисе принимала участие в многочисленных конкурсах сольно и в составе разных коллективов. Имеет большой опыт работы бэк-вокалисткой, сотрудничала с группой PeR, Маркусом Ривой и другими. Наиболее заметным было ее участие в первом сезоне шоу X Faktors в составе трио Hypnotic.

3. Bermudu Divstūris "bad" (автор – Марат Оглезневс)

Bermudu Divstūris - это те самые ребята, чья песня Ballējam neguļam стала местным гимном вечеринок. В составе группы - кузены Бицепс и Трицепс, а на концертах им помогают еще несколько друзей. Первый альбом вышел в 2014 году и с тех пор Bermudu Divstūris на радость публики регулярно выпускают веселые танцевальные хиты.

4. Буянс "He, She, You & Me" (музыка – Рейнис Сеянс, Интар Бусулис, слова - Март Пуятс, Янис Шипкевицс)

Буянс - это дуэт БУсулис и сеЯНС, заявивший о себе несколько лет назад как "дуэт мирового уровня, который звучит почти как группа". Самые заметные композиции, рожденные в этом сотрудничестве: Tu esi labākais, Es tev šodien teikšu jā, Velkam Tu Ze Klab, Masku faktors и свежая He, She, You & Me.

5. Citi zēni "Eat Your Salad" (музыка – Роберт Мемменс, слова – Янис Петерсонс, Дагнис Розиньш, Янис Ячменкинс)

Группа Citi Zēni ("Другие парни") - шесть исполнителей, которые сами себя объявили "принцами рэпа и дивами поп-музыки XXI века". В прошлом году коллектив выпустил дебютный студийный альбом Suņi iziet ielās.

6. Элина Глузунова "Es pabiju tur" (музыка – Янис Шипкевицс-младший, слова – Март Пуятс)

Элина стала известна широкой публике после победы в латвийской версии шоу X Faktors в 2019 году. Еще год спустя на местном отделении звукозаписывающей компании SONY вышел сингл Глузуновой Svētku diena и песня Sapņa piepildījums.

7. Inspo "A Happy Place" (музыка – Inspo, слова – Надина Стирниниеце)

Inspo - молодая группа, созданная в 2020 году. Свой жанр участники описывают как смешение разных стилей с акцентом на инди и современный рок. Дебютный мини-альбом вышел в октябре прошлого года.

8. KATŌ "Promises" (авторы – Каспар Ансонс, Анна Занковска)

Певица KATŌ дебютировала в 2019 году синглом Es gāju par tālu. Первый мини-альбом Ko mani putni ēd попал в список номинантов национальной премии Zelta mikrofons 2020 в категории "Дебют года". Свой стиль KATŌ характеризует как инди-поп.

9. Линда Рушениеце — "Pay My Own Bills" (авторы – Рудольф Озолс, Ральф Эйландс, Валтер Спруджс)

Певица Линда Рушениеце последние шесть лет провела в Нидерландах, сочиняя музыку и учась вокалу в Роттердамской консерватории Codarts. Она была бэк-вокалисткой в группах Brainstorm, Edavārdi и Astro'n'out. В Латвию вернулась, чтобы продолжить сольную карьеру и записать свой первый альбом. Ее музыка сочетает в себе R'n'B, соул и поп. Артистка вдохновляется такими музыкантами как Джосс Стоун и Бейонсе.

10. Маркус Рива — "If You're Gonna Love Me" (автор – Маркус Рива)

Певец, автор песен, продюсер, диджей и телеведущий Маркус Рива выпустил уже семь альбомов и не оставляет попыток попасть на большую сцену "Евровидения". Он поет на латышском, русском, английском и украинском языках. Маркус занял второе место в международном телешоу "Хочу к Меладзе", а также несколько раз участвовал в конкурсе Supernova, где дважды занимал второе место. Музыкант также снимался в нескольких сериалах, фильмах и видеопроектах как актер.

11. Mēs jūs mīlam — "Rich Itch" (авторы – Рудольф Озолс, Валтер Спруджс и Ральф Эйландс)

Mēs jūs mīlam — это творческое объединение Каспарса Брейдакса и Ральфа Эйландса. Их дружеский коллектив Mēs jūs mīlam стремится выходить из зоны комфорта, бросая вызов себе и другим. Ральф без ведома Каспара отправил на конкурс Supernova песню "Rich Itch" и в итоге они договорились, что будут исполнять ее как коллектив.

12. Мик Дукурс — "First Love" (автор – Мик Дукурс)

Певец и автор песен Мик Дукурс не только пишет, но и сам продюсирует свою музыку в жанре инди-поп. Он участвовал в конкурсах Supernova 2017 un Supernova 2019, а сейчас пишет музыку и выступает с концертами. В январе музыкант выпустил новый сольный альбом под названием "33".

13. Патрик Петерсонс — "Can't Get You Outta My Head" (автор – Элвис Петерсонс)

Патрик Петерсонс (полное имя — Элвис Патрик Петерсонс) в 2016 году окончил Адажскую школу искусств и музыки по классу фортепиано. Первые оригинальные песни он начал писать на английском языке в возрасте 16 лет. В ноябре 2020 года Патрик выпустил свой первый сингл "Parā 'man!", а в декабре 2021 года вышел его второй сингл "Can't Get You Outta My Head".

14. Raum — "Plans" (авторы – Рейнис Страуме, Арнис Рачинскис)

Музыкант и автор песен под псевдонимом Raum (настоящее имя — Рейнис Страуме), является первым латвийским исполнителем, подписавшим контракт со звукозаписывающей компанией Warner Music Baltics. Сейчас он уже выпустил три сингла. До этого Raum был одним из ведущих участников группы Double Faced Eels и принимал участие во втором сезоне шоу X Faktors.

15. The Coco'nuts — "In And Out of the Dark" (музыка – The Coco'nuts, слова – Мария Валмиера)

Группу The Coco'nuts основали в 2012 году Мария Валмиера (вокал), Петерис Нарубинс (гитара) и Артур Страутманис (ударные) и другие музыканты. В 2014 году коллектив выпустил мини-альбом "Appetizer", после чего появились и студийные альбомы — "Amid Opposites" и "No Other Way Out". Сейчас музыканты работают уже над третьим альбомом.

16. Зелма — "How" (музыка – Артур Лиеде и Андрюс Янюнс, слова – Арта Зелма Егере)

Исполнительница Зелма профессионально занимается музыкой с 2015 года, на ее счету есть уже два студийных сольных альбома под псевдонимом Viņa, а также один мини-альбом совместно с группой Bandmaster. В 2018 году она получила награду Zelta mikrofons в номинации "Лучший альбом" за пластинку Elpo. В 2019 году Зелма выпустила второй альбом под названием "Mildas īstais vārds ir Zelma".