Сегодня, 11 февраля, в прямом эфире ЛТВ станет известен победитель конкурса Supernova, который представит нашу страну на "Евровидении 2023".

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Победителя будут выбирать по общей оценке зрительского голосования (звонить и отправлять короткие сообщения за своего фаворита можно неограниченно) и жюри.

Трансляцию конкурса можно смотреть на ЛТВ1, ЛТВ7 (с сурдопереводом), REplay.lv и LSM.lv. Начало - в 21.10.

В финал прошли:

Алисе Хайджима

Артур Хатти

Luīze

RAUM

Том Калдераускис

Patrisha

Sudden Lights

24th Avenue

AVÉI

Маркус Рива

Особыми гостями станут победитель "Евровидения 2019" Данкан Лоуренс из Нидерландов и Элиза Легздиня - живущая в Великобритании певица латвийского происхождения.