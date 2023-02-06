Сегодня, 11 февраля, в прямом эфире ЛТВ станет известен победитель конкурса Supernova, который представит нашу страну на "Евровидении 2023".
Победителя будут выбирать по общей оценке зрительского голосования (звонить и отправлять короткие сообщения за своего фаворита можно неограниченно) и жюри.
Трансляцию конкурса можно смотреть на ЛТВ1, ЛТВ7 (с сурдопереводом), REplay.lv и LSM.lv. Начало - в 21.10.
В финал прошли:
Алисе Хайджима
Артур Хатти
Luīze
RAUM
Том Калдераускис
Patrisha
Sudden Lights
24th Avenue
AVÉI
Маркус Рива
Особыми гостями станут победитель "Евровидения 2019" Данкан Лоуренс из Нидерландов и Элиза Легздиня - живущая в Великобритании певица латвийского происхождения.