Стали известны 15 участников полуфинала конкурса Supernova, победитель которого будет представлять Латвию на "Евровидении" в Ливерпуле в мае этого года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Прямой эфир полуфинала Латвийское телевидение покажет 4 февраля, а спустя неделю финальное голосование определит победителя.

И в полуфинале, и в финале роль зрителей и жюри будет одинаково важна – лучших определят по общему рейтингу звонков и текстовых сообщений зрителей и голосованию жюри.

Представляем участников полуфинала (в алфавитном порядке):

24th Avenue - "You Said"

Foto: Publicitātes foto

В группу объединились два молодых музыканта: Карлис Гринбергс и Эрнест Вигнерс. Карлис изучает джазовую игру на барабанах на 1-м курсе Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, Эрнест – джазовое фортепиано на 4-м курсе Рижской музыкальной средней школы имени Язепа Мединьша. Группа начала свою деятельность в августе 2022 года, когда представила свой первый сингл "Meitene no pilsētas".

Адриана Миглане - "Like I Wanna"

Foto: Publicitātes foto

Адриана говорит, что она певица, мама и просто человек, которому нравится вдохновлять других людей. Поет с трех лет, профессионально зарекомендовала себя в нескольких конкурсах - заняла 3 место в первом сезоне латвийского "X Factor" и стала финалисткой конкурса "Голоса Литвы 2019".

Алиса Хайджима - "Tricky"

Foto: Publicitātes foto

Алиса родилась в японско-латышской семье, до 11 лет жила в Японии, где обнаружила свои певческие способности во время исполнения караоке. Живет в Латвии с 2009 года. Пела в вокальной студии "Aprīļa pilieni", занимала призовые места в музыкальных конкурсах - 2 место "Baltic Voice 2016", 1 место "Nida Intercomm 2015", 1 место "Клайпеда 2017", была финалисткой первого сезона латвийского "X Factor".

Артур Хатти - "Love Vibes"

Foto: Publicitātes foto

Артур Хатти (настоящее имя Артур Доминик Хатулиев) — 24-летний молодой музыкант, поющий с детства, профессионально - около трех лет. Два года назад Артур начал сотрудничество с Reika, они вместе создали четыре песни и видео. В конце 2022 года Артур выпустил сингл "Love Vibes", который был написан в музыкальном лагере "Zvaigznāja". Мечта музыканта – представить Латвию в финале Евровидения. В 2023 году Артур планирует выпустить несколько синглов, а также дебютный альбом.

Avéi - "Let me go"

Foto: Publicitātes foto

Avéi училась в музыкальной школе и вокальной студии "Pigoriņi", участвовала в конкурсах "Voice Master" и "X Factor". В лагере "RIGaLIVE" она набралась вдохновения и уверенности, чтобы заниматься любимым делом.

Inspo – "Sway"

Foto: Publicitātes foto

Группа была создана Айваром Лиетауниексом в 2020 году, после выпуска нескольких синглов в 2021 году к нему присоединилась Надина Стирниниеце, и был записан первый EP "Space Between". С песней "A Happy Place" группа дебютировала на конкурсе Supernova 2022 года, заняв 8-е место в финальном голосовании. В 2022 году группа активно давала концерты и выпустила второй альбом "Duality", в который также вошли песни на латышском языке и совместные работы с популярными в Латвии исполнителями — группой "Sub Scriptum" и Ундине Балоде — виолончелисткой группы The Sound Poets.

Justs - "Stranger"

Foto: Publicitātes foto

Justs (Юст Сирмайс) начал свою музыкальную карьеру как уличный музыкант, в 2015 году присоединился к хип-хоп группе "Gacho". В 2016 году он выиграл конкурс "Supernova" и представлял Латвию на Евровидении с песней "Heartbeat". С 2018 по 2021 год изучал музыкальное продюсирование в Университете BIMM в Великобритании.

Катрине Миллер - "Beaten Down"

Foto: Publicitātes foto

Катрине Миллер — певица латышского происхождения, родившаяся и выросшая в Швеции. Дебютировала в "Supernova" в 2014 году, также участвовала в конкурсе в 2018 и 2019 годах. Одной из самых популярных песен в ее карьере является песня "Laiks", написанная в 2020 году совместно с группой "Rock'n'Berries". Песня "Hey, little" Катрины и "Rock'n'Berries" была создана в 2022 году в сотрудничестве с легендарной группой "Odis".

Luīze - "You To Hold Me"

Foto: Publicitātes foto

В 2021 году Луизе Витола окончила Адажскую школу искусств и музыки, где училась пению у Угиса Розе. В настоящее время учится в хоровой школе Домского собора и поет в школьном госпел-хоре. С детства участвовала в вокальных конкурсах "Balss pavēlnieks", "Nāc sadziedāt" и т.д. "You To Hold Me" - первая авторская песня Луизе.

Маркус Рива - "Forever"

Foto: Publicitātes foto

Маркус Рива — музыкант, телеведущий, модель и диджей, снимавшийся в сериалах и кинопроектах. Выпускал музыкальные альбомы на латышском, английском, русском и украинском языках, завоевал награды на музыкальных конкурсах в Латвии, Украине, России и Казахстане. Несколько раз участвовал в национальном отборе на Евровидение.

Патриша - "Hush"

Foto: Publicitātes foto

Патриша (настоящее имя - Патриция Ксения Цуприяновича) поет с детства, посещала детско-юношескую творческую студию "Zvaigžņu sala" и участвовала более чем в шестидесяти вокальных конкурсах в Латвии и за рубежом. В 2016 году заняла второе место на украинском конкурсе "Молода Галичина". В начале 2019 года Патриша стала первым музыкантом в Латвии, подписавшим контракт с одним из крупнейших в мире музыкальных издательств "Universal Music Group", под эгидой которого были выпущены несколько синглов и альбом. В 2020 году стала лауреатом премии "Zelta Mikrofons" в номинации "Лучший дебют".

Raum - "Fake Love"

Foto: Publicitātes foto

Raum (настоящее имя - Рейнис Страуме) — музыкант и автор песен, чьи синглы занимали высокие места в чартах ведущих латвийских радиостанций в 2021 и 2022 годах. С песней "Plans" вышел в финал "Supernova" в 2022 году. Музыкант несколько лет был одним из ведущих участников группы "Double Faced Eels", а также автором музыки и текстов. Raum – первый латвийский исполнитель, подписавший контракт с звукозаписывающей компанией Warner Music Baltics.

Saule - "Finally Happy"

Foto: Publicitātes foto

Saule (настоящее имя - Кришьянис Сунтажс) — молодой музыкант, который хочет заявить о себе в латышской музыке. Сейчас готовит к выпуску первый альбом, предвестником которого является песня "Finally Happy", заявленная на "Supernova".

Sudden Lights – "Aijā"

Foto: Publicitātes foto

В музыке Sudden Lights преобладает поп-рок. С момента основания группа выпустила три альбома. 2022 год группа провела в активной концертной жизни - выступала на крупнейших фестивалях Латвии и отправилась в концертный тур. Также начала сотрудничество с Zeļgi и ZeBreni.

Том Калдераускис - "When It All Falls"

Foto: Publicitātes foto

Том заявил о себе широкой публике в конкурсе "Supernova" 2017 года, выпустил в общей сложности семь синглов, участвовал в различных музыкальных театральных проектах: "RENT", "Kaupēn, mans mālilais", "Zvaigznes ļīts", "Agrā rūsa". и др. В настоящее время занимается музыкальным сопровождением сериалов и детских мультфильмов.

Послушать все песни полуфинала вместе можно здесь.

Песни и исполнителей в полуфинал "Supernova" выбирало жюри, в состав которого входят представители латвийской музыкальной индустрии и телевидения, а также зарубежные профессионалы. LTV объявит их имена после международного конкурса песни "Евровидение" в мае.