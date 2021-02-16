"Кто в таксисты, кто в курьеры": съемки обновленного "Дома-2" сорваны

Съемки "Дома-2" не могут возобновить из-за споров о стоимости выпуска. По данным СМИ, рабочий процесс должен был начаться в середине февраля на СТС Love, но компанию не устроила цена производства. Бывший участник проекта Рустам Солнцев выразил сомнение в том, что "Дом-2" в ближайшее время сможет вернуться на экраны.
30 декабря ТНТ показал последний выпуск телепроекта "Дом-2", который закрылся из-за нерентабельности спустя 16 лет в эфире. О том, как сложится судьба проекта, до сих пор доподлинно неизвестно. Ходят слухи, что реалити-шоу переедет на другой канал. Одни СМИ со ссылкой на близкие к руководству "Дома-2" источники среди возможных вариантов выделяют телеканалы СТС Love и "Суббота" (в прошлом — "Супер"). По другой версии, телепроект может уйти в онлайн. Выкупить у ТНТ права на "Дом-2" намеревался его создатель Валерий Комиссаров.
Тем временем, по данным StarHit, съемки "Дома-2" должны были возобновиться в середине февраля этого года, но этого пока не произошло. По информации издания, владельцы реалити-шоу вели переговоры с несколькими площадками, но в итоге остановились на телеканале СТС Love. Однако стороны не смогли договориться о гонораре.
"Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу, — пишет издание со ссылкой на источник. — Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность и все надеются прийти к общему знаменателю".
"Дом-2" снимается по шесть программ за смену. Затраты на производство одного съемочного дня, по словам собеседника, составляют "сумму с шестью нулями". Канал же приобретает готовые шесть передач в разы дороже. Поэтому сейчас идут переговоры по поводу стоимости одного выпуска шоу. Пока нет съемок, участники "Дома-2" частично получают зарплату, а также живут за счет рекламы в соцсетях. Членам команды, по словам собеседников издания, приходится тяжелее:
Создатель проекта Комиссаров в разговоре с "Газетой.Ru" опроверг информацию о съемках "Дома-2".
"Сумма про шесть цифр это бред, как и информация о шести выпусках в день, — заявил продюсер и признался, что не знает о возможной сделке с СТС. — Я не знаю ничего о сделке с СТС Love. Но знаете, не имеет значения, где [показывать]. Нужно звать таланты. Не нужно переставлять кровати. Если СТС позовет меня, я сделаю".
Комиссаров также подтвердил, что хочет выкупить права на "Дом-2" у ТНТ. "Я действительно написал письмо каналу ТНТ, то что хочу выкупить то, что, пардон, я сам придумал. Но ни ответа, ни привета. Никаких внятных ответов, — сказал телеведущий. — Почему я предложил выкупить права на шоу? Потому что они не умеют его производить. Сейчас это абсолютный Титаник, который уже столкнулся с айсбергом. Вода заливается уже, но концерт какой-то играет".
Бывший участник реалити-шоу Рустам Солнцев в разговоре с "Газетой.Ru" усомнился в том, что "Дом-2" вернется в эфир на телеканале СТС Love.
"Про СТС Love ходил такой слух изнутри, от самих работников, сейчас вообще об этом молчок. Нет подтверждений. Мы с друзьями предполагаем, что это телеканал "Супер" [получит права на трансляцию]", — сказал Солнцев.
По мнению телеведущего, громкого возвращения телепроекта весной, о чем писал сайт kp.ru, не произойдет, поскольку "возвращать нечего". Он также предположил, что "Дому-2" необходимо было вовремя сменить формат, сейчас же программа потеряла свою актуальность.
"Они не могут похвастаться цифрами. Вы видели рейтинг шоу "Бородина против Бузовой"? [ни "Дом-2", ни "Бородина против Бузовой" не входят даже в топ-100 программ в России по подсчетам Mediascope]. Это же смешно. Они выходят утром — хитрый таймслот. Казалось бы, у нас страна нищих людей, они встают с утра и бегом к телевизору, по идее они должны смотреть эту программу, ненавидеть Бородину и обожать Бузову, но этого не выходит", — добавил экс-участник "Дома-2".
Солнцев рассказал, что после закрытия "Дома-2" проект хотели перезапустить. Предполагалось, что ведущие больше не будут выяснять отношения друг с другом и спорить, кого им выгнать из телестройки. По словам Солнцева, новый формат якобы предполагал модель ток-шоу по типу "Прямого эфира" и "Пусть говорят".
"Они хотели переформатировать программу, хотели делать как Андрей Малахов. Но чтобы делать как Малахов, нужен как минимум Малахов", — считает Солнцев.
"Газета.Ru" обратилась за комментарием к пресс-службе СТС Love, однако ответа не получила.
ТНТ сообщил о закрытии "Дома-2" 18 декабря. Генеральный директор проекта Александр Расторгуев сообщил, что шоу не закрывается, но не будет выходить на ТНТ. В последние годы рейтинги "Дома-2" упали, о чем свидетельствуют данные Mediascope. В 2019 году компания сообщила, что за пять лет аудитория телепроекта снизилась на 4,3%. В 2019-м ее доля была равна лишь 9,6%. Для сравнения: сериал "Испытание" на канале "Россия 1" в том же году посмотрели порядка 20,7% зрителей от общего числа.