"Кто в таксисты, кто в курьеры": съемки обновленного "Дома-2" сорваны

Создатель проекта Комиссаров в разговоре с "Газетой.Ru" опроверг информацию о съемках "Дома-2".

"Сумма про шесть цифр это бред, как и информация о шести выпусках в день, — заявил продюсер и признался, что не знает о возможной сделке с СТС. — Я не знаю ничего о сделке с СТС Love. Но знаете, не имеет значения, где [показывать]. Нужно звать таланты. Не нужно переставлять кровати. Если СТС позовет меня, я сделаю".

Комиссаров также подтвердил, что хочет выкупить права на "Дом-2" у ТНТ. "Я действительно написал письмо каналу ТНТ, то что хочу выкупить то, что, пардон, я сам придумал. Но ни ответа, ни привета. Никаких внятных ответов, — сказал телеведущий. — Почему я предложил выкупить права на шоу? Потому что они не умеют его производить. Сейчас это абсолютный Титаник, который уже столкнулся с айсбергом. Вода заливается уже, но концерт какой-то играет".

Бывший участник реалити-шоу Рустам Солнцев в разговоре с "Газетой.Ru" усомнился в том, что "Дом-2" вернется в эфир на телеканале СТС Love.

"Про СТС Love ходил такой слух изнутри, от самих работников, сейчас вообще об этом молчок. Нет подтверждений. Мы с друзьями предполагаем, что это телеканал "Супер" [получит права на трансляцию]", — сказал Солнцев.

По мнению телеведущего, громкого возвращения телепроекта весной, о чем писал сайт kp.ru, не произойдет, поскольку "возвращать нечего". Он также предположил, что "Дому-2" необходимо было вовремя сменить формат, сейчас же программа потеряла свою актуальность.

"Они не могут похвастаться цифрами. Вы видели рейтинг шоу "Бородина против Бузовой"? [ни "Дом-2", ни "Бородина против Бузовой" не входят даже в топ-100 программ в России по подсчетам Mediascope]. Это же смешно. Они выходят утром — хитрый таймслот. Казалось бы, у нас страна нищих людей, они встают с утра и бегом к телевизору, по идее они должны смотреть эту программу, ненавидеть Бородину и обожать Бузову, но этого не выходит", — добавил экс-участник "Дома-2".

Солнцев рассказал, что после закрытия "Дома-2" проект хотели перезапустить. Предполагалось, что ведущие больше не будут выяснять отношения друг с другом и спорить, кого им выгнать из телестройки. По словам Солнцева, новый формат якобы предполагал модель ток-шоу по типу "Прямого эфира" и "Пусть говорят".

"Они хотели переформатировать программу, хотели делать как Андрей Малахов. Но чтобы делать как Малахов, нужен как минимум Малахов", — считает Солнцев.

"Газета.Ru" обратилась за комментарием к пресс-службе СТС Love, однако ответа не получила.

ТНТ сообщил о закрытии "Дома-2" 18 декабря. Генеральный директор проекта Александр Расторгуев сообщил, что шоу не закрывается, но не будет выходить на ТНТ. В последние годы рейтинги "Дома-2" упали, о чем свидетельствуют данные Mediascope. В 2019 году компания сообщила, что за пять лет аудитория телепроекта снизилась на 4,3%. В 2019-м ее доля была равна лишь 9,6%. Для сравнения: сериал "Испытание" на канале "Россия 1" в том же году посмотрели порядка 20,7% зрителей от общего числа.