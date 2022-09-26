Кукольный дом. На экраны вышла захватывающая антиутопия "Не волнуйся, солнышко"

Фильм "Не волнуйся, солнышко" (другая версия в русской локализации - "Не беспокойся, дорогая") Оливии Уайлд, съемкам которого сопутствовали сплошные скандалы, оказался лучше, чем о нем пишут кинокритики.

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Середина 1950-х, засекреченный городок "Победа" спрятан где-то в пустыне в Калифорнии. В нем живут подтянутые, бодрые мужчины и их ухоженные супруги, сплошь домохозяйки. По утрам мужья на кадиллаках уезжают в странного вида пирамиду - работать, жены провожают их у порогов роскошных вилл. Чем занимаются мужчины – жены не знают, но у них и без того много дел – протереть окна веранды, помыть ванную, приготовить ростбиф, нарядиться к вечернему коктейлю.

Foto: Kadrs no video

Одна из таких молодых женщин, Элис (Флоренс Пью) без ума от собственного мужа – Джека (Гарри Стайлз), кажется их идиллию невозможно разрушить. Однако ее начинают преследовать странные видения и галлюцинации, а однажды, она обнаруживает, что сырые яйца, которые доставляют в "Победу" к завтраку, внутри абсолютно пустые. Так что же скрывается за их хрупкой скорлупой – как и за оболочкой этого секретного жилого комплекса? Когда таинственным образом исчезает одна из живущих здесь женщин, все становится еще более тревожным.

Оливия Уайлд больше, конечно, известна, как актриса, которая сыграла ряд заметных ролей – вспомним хотя бы ее "Тринадцать" в сериале "Доктор Хаус". Актрис, тем не менее, не принято хвалить ни за режиссерские дебюты, ни за вторые фильмы. И хотя, к примеру, Мэгги Джилленхол получила в прошлом году в Венеции приз за лучший сценарий к своему режиссерскому дебюту "Потерянная дочь", вопросов у критиков к фильму было много. Так вышло и с картиной "Не волнуйся, дорогая".

Foto: Kadrs no video

Окутанный пеленой скандалов фильм еще на стадии производства стал мишенью для желтой прессы. Начнем с того, что Флоренс Пью и Оливия Уайлд поменялись своими героинями (вторая играет в своей ленте второстепенную, хотя и важную роль). Затем был заменен актер Шайя Лабаф, планировавшийся на роль Джека. В СМИ в то время появилась серия публикаций о том, что Пью оказалось некомфортно играть в дуэте с Лабафом. Что позволял себе провокационный артист на съемках, так до сих пор и неизвестно, но Уайлд из лучших побуждений заменила его поп-идолом Гарри Стайлзом, дебютировавшем ранее в кино у Кристофера Нолана в "Дюнкерке". И снова скандал! У Оливии, как писала пресса, во время съемок случился с ним роман, что привело к расставанию с Джейсоном Судейкисом и судебным тяжбам об опеке над двумя их детьми.

Foto: Kadrs no video

Предыдущим фильмом (и дебютом) Уайлд было "Образование" о двух подругах-старшеклассницах, которые пытаются попасть на вечеринку к самому красивому и популярному парню колледжа. Теперь Оливия взялась за более "зрелую" тему – супружество, и нельзя сказать, что у нее не получилось (хотя примерно половина кинокритиков со всего мира и ругают "Не волнуйся, солнышко"). Но надо сказать, что внучка знаменитого ирландского новеллиста и журналиста Клода Кокберна и племянница автора популярных детективов Сары Кодуэлл Оливия Джейн Кокберн (настоящая фамилия Уайлд) не так проста, как показалось многим.