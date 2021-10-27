Культовые романы Азимова превратили в космическую "Игру престолов". Что из этого вышло?

На Apple TV+ вышла уже половина первого сезона "Основания", адаптации серии научной фантастики Айзека Азимова, в силу сюжетных особенностей долгое время считавшейся неэкранизируемой.

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О том, какой получилась высокобюджетная космическая сага, в чем ее коренные отличия от книжного "Основания" и почему судьбу сериала можно предугадать безо всякой психоистории, — рассказывает "Лента.ру".

Гаал Дорник (Лу Льобелл), молодая девушка с умирающей планеты, жители которой погрузились в Темные века и отвергли любую науку, побеждает в математической олимпиаде известного ученого Гэри Сэлдона (Джаред Харрис). В качестве приза она получает приглашение на Трантор, столицу Галактической империи, для работы с Сэлдоном. Тот прославился на всю галактику как создатель психоистории — науки, которая при помощи статистики описывает и движения народных масс, и течение истории, предсказывает как масштабные кризисы, которые ждут цивилизацию, так и их практически неизбежные последствия. Сэлдон вычислил будущее человечества на тысячи лет вперед, и оно оказалось весьма мрачным — крушение галактического гегемона, утрата научных знаний и открытий, хаос и анархия, наступление которых не остановить. Но период Темных веков можно сократить, создав изолированную колонию, цель которой — сохранение важнейшей для человечества информации. Этот ковчег знаний Сэлдон называет "Основание".

Имперские власти, впрочем, в психоисторических предсказаниях видят только подстрекательство к мятежу — Сэлдона с Дорник арестовывают и хотят бесславно казнить. Но император Клеон (Ли Пейс), очередная генетическая копия правителя империи из давних времен, проявляет снисхождение и отправляет ученых вместе с их многочисленными единомышленниками в ссылку на удаленную планету Терминус, расположенную на краю галактики рядом с периферийными королевствами, — как, собственно, Сэлдон и задумывал.

Foto: Kadrs no filmas

Серия научно-фантастических книг Айзека Азимова среди его поклонников долгое время считалась для экранизации абсолютно непригодной — работа писателя-фантаста чересчур обширна и охватывает несколько веков, события разных книг (и даже глав) разворачиваются вокруг разных персонажей, многие из которых впоследствии более и не упоминаются, да и почти все герои для сюжета, как правило, оказываются вовсе не важны. Тем не менее Apple решила снять по мотивам "Основания" дорогостоящий блокбастер, действие которого в идеале растянется на много сезонов. За адаптацию взялись научно-фантастические тяжеловесы Джош Фридман, работавший над "Войной миров" Стивена Спилберга и сериалом "Терминатор: Битва за будущее", и Дэвид Гойер ("Темный город", "Блэйд", "Темный рыцарь"). Правда, Фридман покинул проект еще в 2019-м, оставив Гойера единоличным шоураннером.

Изменения в адаптации радикальные — помимо смены пола ряда ключевых героев (признаем, в первых книгах серии у Азимова с женскими персонажами все было крайне плохо) Гойер также отодвигает на задний план главную — трансгуманистическую — идею книжного "Основания", вращающуюся вокруг светлых постулатов фантастики середины XX века о том, что наука найдет решение всех человеческих проблем и победит насилие ненасилием. Сериал огромную часть эфирного времени тратит на сюжет, в книгах являвшийся периферийным, — падение Галактической империи, в шоу возглавляемой династией клонов императора Клеона.