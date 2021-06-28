Квентин Тарантино уйдет из кино после десятого фильма
Foto: AP/Scanpix/LETA

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил об уходе из кино после съемок своего десятого фильма. Об этом он рассказал в рамках вечернего шоу Real Time with Bill Maher.

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Кинематографист сообщил о планах снять свой последний, десятый по счету фильм. О чем будет следующая лента, Тарантино не рассказал. Однако он признался, что хотел бы создать ремейк своего полнометражного дебюта "Бешеные псы", но тут же заверил, что это только мысли вслух.

По словам 58-летнего Тарантино, его решение уйти на пенсию связано с тем, что со временем "режиссеры лучше не становятся". Он также отметил, что его кинокарьера была длительной, а его идеи оказались полностью реализованными.

Ранее Квентин Тарантино рассказал о своем романе "Однажды в... Голливуде", отметив, что это не банальная новеллизация его оскароносного фильма, а его полное "переосмысление". Отмечается, что режиссер писал роман в течение пяти лет.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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