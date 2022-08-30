Латвийская короткометражка "Сон русалки" удостоилась несколько международных кинопремий

Музыкальный короткометражный фильм режиссера Екатерины Ланской - картина "Сон русалки" (Le rêve d’une sirène), получил главные награды кинопремий в Нью-Йорке и Париже и стал номинантом целой серии международных фестивалей.

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Фильм был поставлен на легендарную песню Эдит Пиаф "La vie en rose" (Жизнь в розовом свете). Авторами музыки к картине, а также исполнителями главных ролей являются латвийская певица Катрина Гупало и музыкант Герман Суперфин.

Фильм "Сон русалки" стал победителем New York International Women Festival в четырех номинациях: "Лучшее музыкальное видео", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший грим", "Лучший дизайн костюмов"; победителем Paris International Short Festival в номинации "Лучшее музыкальное видео".

"Как творцу, мне очень приятны победы. Но самое важное, что работа была представлена на авторитетных международных кинофестивалях, и нашу историю увидели тысячи людей из мира музыки и кино в самых разных уголках планеты", - поделилась эмоциями режиссер картины Екатерина Ланская.

По ее признанию, "Сон русалки" стал для нее особым проектом: "Сюжет фильма основан на моих детских фантазиях – я обожала сказки, верила в русалок, в то, что они вынуждены всю жизнь скрывать свою необыкновенную сущность. Меня всегда интересовали аутсайдеры, представители субкультур, люди вне социальных рамок. В результате родилась история любви русалки и вампира, бунтующих против скуки и одиночества, сочетающая в своем повествовании современный китч и поэтику романтизма".

Премьерный показ фильма прошел в конце прошлого года в к/з Splendid Palace. "Мы раздали на входе каждому зрителю изящные зеркала, и в определенный момент весь зал наполнился лучами и солнечными зайчиками – все загадывали желания, ловя отблески от больших сияющих шаров, которые мы вынесли на сцену. Вполне возможно, именно в тот момент я загадала успех нашему фильму", - говорит режиссер.

Сегодня Екатерина работает над новым авторским проектом – короткометражным фильмом Pacificatio, в музыкальной основе которого лежит произведение современного латвийского композитора Платона Буравицкого "Аромат небесных цветов". Сценарной основой послужили мотивы сказок о цветах знаменитой латышской писательницы Анны Саксе. "Латвия – мой дом вдохновения, поэтому я очень люблю популяризировать латвийскую культуру", – признается Ланская.