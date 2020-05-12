Документальный фильм Айи Блей "Мы хотели изменить мир" можно будет смотреть и на английском и русском языках.

В документальном фильме Айи Блей "Мы хотели изменить мир" музыканты легендарной рок-группы "Иннокентий Марпл" Дамбис и Скрип, а также музыкальный обозреватель Улдис Рудакс отмечают круглый юбилей и пытаются проанализировать – остались ли они верны идеалам своей молодости.

Переживший на днях свою премьеру фильм теперь можно посмотреть с переводом на английский и русский языки.

Премьера прошла 4 мая в виртуальном кинозале на портале filmas.lv. Фильм на латышском, а также с субтитрами на английском и русском языках можно посмотреть на стриминг-платформе студии "on the Road" в Vimeo и в Shortcut, доступном также для зрителей интерактивного телевидения Helio.

"Мы хотели изменить мир" – это полнометражный документальный фильм о рок-н-ролле длиной в жизнь. Он уводит в музыкальную экскурсию в далёкий 1985 год, когда была основана группа "Иннокентий Марпл", которая стала настоящим вызовом тогдашней ситуации в обществе и сохранила свой провокационный и дерзкий стиль до наши времён.

Лидер не только группы, но в принципе латвийского музыкального андеграунда Раймонд Лагимовс или Дамбис, гитарный виртуоз Иво Станкевичс или Скрип, долголетний музыкальный обозреватель газеты Diena и Radio Naba, а с 2018 года и организатор музыкального фестиваля "Картофельная пальма" Улдис Рудакс дружат уже больше 30 лет, и в их отношениях огромную роль играет музыка. В то же время за музыкальными сценами и фестивалями каждого из героев фильма "Мы хотели изменить мир" ждёт реальность со своими непростыми вызовами.

Фильм уже вызвал широкую дискуссию среди зрителей и кинокритиков. Илмар Шлапинс в журнале Kino raksti пишет: "Именно это один из самых интересных мотивов фильмов – контраст между общепринятой "историей успеха" или даже просто нормальностью и тем, как на самом деле живут Дамбис, Скрип и Рудакс". А сам Улдис Рудакс, один из героев фильма, замечает: "Если бы можно было дистанцироваться от того, что я сам присутствую в этом фильме, сказал бы, что он удался. Свидетельство эпохи о чудаках, живших в конце ХХ и в начале XXI века. [...] Самое главное, что мы в этом фильме достаточно настоящие. Некоторые эпизоды инсценированы, но эти инсценировки таковы, что идентичные им события происходили или, по крайней мере, могли случиться в реальной жизни, учитывая наши характеры, уже проделанные "подвиги", эпоху, климат и страхи, если они есть, хотя их нет".

Режиссер фильма Айя Блей рассказывает: "С музыкой "Инокентия Марпла" у меня связан случай в Перми, где я находилась на съёмках в 2002 году. Тогда местные жители пригласили меня в какой-то подпольный клуб, где хозяин, узнав, что я из Латвии, поставил запись "Инокентия Марпла". Он слышал эту группу и даже получил запись от самого Дамбиса, когда за год до того в Риге посетил концерт, посвященный памяти Виктора Цоя. Концерт проходил в ночном клубе "Наутилус", где гость в ходе жаркого вечера немного перебрал и был выброшен охранниками клуба вместе с барабанщиком группы на улицу. Тогда Дамбису пришлось самому потолковать с охранниками, но всё в итоге закончилось хорошо".

Главный оператор фильма – Дайнис Юрга, продюсер – Марта Бите.