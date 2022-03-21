Группа Citi zēni представила видеоролик на песню Eat Your Salad, с которой представит Латвию на конкурсе "Евровидение".

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В съемках клипа помимо музыкантов приняли участие известные блогеры и танцевальный коллектив Daiļrade.

Запись песни Eat Your Salad, сделанная во время национального отбора на данный момент набрала больше миллиона просмотров. Примерно такое же число прослушиваний у композиции в Spotify.

По словам участников группы, этот клип - самый грандиозный за всю историю коллектива.

На "Евровидении" латвийские делегаты выступят в первом полуфинале 10 мая. В этом году конкурс пройдет в Турине (Италия).

Согласно прогнозам букмекеров, Латвия займет 27 место (месяц назад - 23 место). Лидер списка - украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, чьи шансы на победу составляют 35%.

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