Латвийские звезды Tik-Tok создали YouTube-шоу, но понравилось не всем

Сестры Лида и Элина, известные в сети Tik-Tok как Latvian Sisters с 1,5 миллионами подписчиков, обнародовали первый выпуск своего шоу на YouTube, где заставили выполнять дурацкие задания известного блогера Стаса Давыдова.

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В будущем гостями шоу будут как Интернет-знаменитости, так и популярные поп-исполнители, обещают создатели Sisters Show в распространенном пресс-релизе. Пока анонсированы четыре выпуска, и, если шоу будет успешным, последует продолжение.

Первый выпуск со Стасом Давыдовым за сутки собрал 4,5 тысячи просмотров. В комментариях одни зрители отзываются о шоу с восторгом, другие же упрекают сестер в избытке нецензурной лексики и недостатке оригинальных идей, что справедливо - подобных проектов в Интернете немало.