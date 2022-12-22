Латвийский фильм "Январь" выбыл из оскаровской гонки
Foto: Vojceks Starons

Фильм Виестура Кайришса "Январь", выдвинутый Латвийским национальным киноцентром (НКЦ) на соискание премии "Оскар", выбыл из гонки претендентов.

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На домашней странице организаторов премии опубликован шорт-лист претендентов в 10 категориях, и фильма "Январь" в этих списках нет.

Напомним, ранее НКЦ выделил 20 тысяч евро на маркетинговые мероприятия для продвижения фильма в качестве претендента на "Оскар".

Номинантов "Оскара" назовут 24 января, вручение премии пройдет 12 марта.

Художественный фильм "Январь" рассказывает историю восемнадцатилетних молодых людей, которых привлекают известные политические события января 1991 года в Риге. Главные герои в силу своей молодости бесконечно далеки от политической жизни, но обстоятельства выводят их на перекресток истории и политики. Хотя в фильме речь идет о событиях 30-летней давности, критики отметили его актуальность.

"Январь" — совместное производство латвийской киностудии Mistrus Media в сотрудничестве с польской компанией Staron Film и литовской ArtBox.

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