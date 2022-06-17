Латвийский "Январь" стал лучшим в категории иностранных фильмов на кинофестивале Tribeca

Фильм режиссера Виестура Кайриша "Январь"(Janvāris) получил приз как лучший иностранный фильм на фестивале Tribeca в Нью-Йорке. Мировая премьера "Января" прошла на фестивале 10 июня.

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Художественный фильм "Январь" рассказывает историю восемнадцатилетних молодых людей, которых привлекают известные политические события января 1991 года в Риге. Главные герои в силу своей молодости бесконечно далеки от политической жизни, но обстоятельства выводят их на перекресток истории и политики. Хотя в фильме речь идет о событиях 30-летней давности, критики отметили его актуальность.

"Январь" — совместное производство латвийской киностудии Mistrus Media в сотрудничестве с польской компанией Staron Film и литовской ArtBox.

В состав жюри международного конкурса фестиваля вошли актриса Люси Бойнтон, актер, режиссер Энтони Эдвардс, режиссер Азазель Джейкобс и актриса Розанна Аркетт.

Мировой прокат "Января" обеспечивает скандинавская дистрибьюторская компания The Yellow Affair. На кинофестивале было четыре показа. Премьера фильма в Латвии запланирована на конец этого года.