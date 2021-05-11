Латвийским зрителям будет доступен новый канал с фильмами и сериалами на русском языке

Компания Tet начала работу над созданием нового телеканала 5TV. Планируется, что канал предложит зрителям голливудские, украинские и российские фильмы и сериалы на русском языке с латышскими субтитрами. При своевременном получении лицензии на вещание предполагается, что канал начнет работу уже 21 мая. Зрители также смогут также увидеть решающие матчи Чемпионата мира по хоккею.

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Канал 5TV будет круглосуточно транслировать самые популярные в настоящее время реалити- и тревел-шоу, развлекательные программы, сериалы и фильмы разных жанров: комедии, драмы, детективы, романтические, семейные, анимационные фильмы.

Сериалы и фильмы будут доступны как с озвучкой на русском языке, так и языке оригинала, будут доступны и субтитры на латышском языке.

"Мы работаем на телевизионном рынке, где царит жесткая международная конкуренция. Поэтому один из наших приоритетов – создание контента, соответствующего предпочтениям и потребностям наших клиентов. К сожалению, мы видим, что успехи в борьбе с пиратством в Латвии в последние месяцы уменьшились. Предложив новый канал с проверенным и надежным содержанием, мы расширим для латвийских зрителей возможности выбора контента на понятном им языке. Кроме того, мы надеемся, что вскоре сможем предлагать местные выпуски новостей на русском языке", – комментирует председатель правления Tet Улдис Татарчукс.

Исполнительный директор дочерней компании Tet – Helio media – Каспарс Озолиньш, в свою очередь, отмечает, что в последнее время русскоязычные жители страны покидают латвийское информационное, а также экономическое пространство. По его словам, в период с февраля этого года 60% времени, проведенного жителями Латвии у телеэкрана, приходилось на просмотр контента российских и других зарубежных ТВ-приложений, что влияет на рекламную индустрию. Латвийские рекламодатели все чаще размещают рекламу в иностранных источниках и это, согласно прогнозам, приведет к тому, что латвийский рекламный рынок потеряет в течение года около 3 миллионов евро.

Согласно рейтингам, русскоязычные каналы – среди самых востребованных, более того, они популярны и среди латышскоязычных жителей. Например, в апреле среди латышскоязычных жителей пятое по популярности место занимал ПБК, который лишь незначительно уступал каналам LTV7 и TV3 Life, а 9-е место занял канал 3+. Среди русскоязычных жителей TOP-9 составили ПБК, 3+, LTV1, TV3, LTV7, TV3 Life, STV Pirmā!, TV6 и 360TV.

Первоначально новый канал 5TV будет доступен абонентам интерактивного телевидения Helio, наземного телевидения Helio и развлекательной платформы Tet+.